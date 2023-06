Venom 3 : Tom Hardy dévoile une première image du tournage

"Venom 3" est actuellement en production et prévu pour 2024. Son interprète principale Tom Hardy vient de teaser le film en postant une image sur son compte Instagram.

Et de trois pour Eddie Brock !

Si le premier film Venom (2018) a été un étonnant succès avec plus de 856 millions de dollars de recettes dans le monde, sa suite, Let There Be Carnage (octobre 2021), a enregistré des chiffres bien moins importants, avec "seulement" un peu plus de 506 millions de dollars au box-office mondial. Un score à relativiser avec la pandémie de Covid.

Car même si la situation s'était améliorée fin 2021, les entrées dans les salles de cinéma restaient encore bien moins importantes par rapport à l'avant-Covid. Il avait fallu attendre décembre 2021 avec Spider-Man: No Way Home pour voir un blockbuster afficher des chiffres impressionnants.

Tom Hardy - Venom 2 ©Sony Pictures

Ceci étant, Sony Pictures n'avait pas tardé à confirmer la production de Venom 3. Il faut dire que le précédent opus s'était conclu avec une scène post-générique très importante. On y retrouvait Eddie Brock, le héros interprété par Tom Hardy, toujours accompagné de son symbiote, prêt à prendre du bon temps au bord de la mer. Mais alors qu'ils se trouvent dans un hôtel miteux, le décor change soudainement et les voilà dans une nouvelle réalité.

Passe enfin à la télévision l'intervention de J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) dans Spider-Man : Far From Home (2019) qui dévoile l'identité de Spider-Man. Venom a ainsi changé d'univers et Sony Pictures a ouvert la porte à un possible crossover majeur entre les deux personnages issus des comics Marvel. De quoi justifier un troisième film centré sur Eddie Brock.

Tom Hardy tease Venom 3

On retrouvera donc prochainement Tom Hardy dans le rôle du journaliste infecté par la créature extraterrestre. Après Ruben Fleischer et Andy Serkis, Kelly Marcel devrait réaliser Venom 3. Le tournage s'apprête à débuter et l'acteur a déjà offert un petit teasing en postant une image sur son compte Instagram (voir ci-dessous). On le voit de profil bouche grande ouverte en faisant face à la gueule d'un loup dessiné. Le comédien s'est contenté d'indiquer en légende "V3" suivi d'émojis "flamme", "pique", "100" et "cœur".

©Tom Hardy Instagram

Pour le moins mystérieux. Mais alors que Venom 3 n'est pas prévu pour tout de suite, on pourrait peut-être avoir plus d'éléments sur l'intrigue à venir dans les prochains mois avec un autre film. Sony Pictures sortira le 4 octobre prochain Kraven le Chasseur, nouveau film tiré de l'univers Marvel qui, après Morbius (2022), met en scène un autre célèbre ennemi de Spider-Man. D'après Comingsoon, Venom 3 devrait ensuite sortir en octobre 2024 avec au casting Juno Temple et Chiwetel Ejiofor.