Venom 2 : avez-vous remarqué l'hommage à Stan Lee ?

Tandis que « Venom : Let There Be Carnage » vient de sortir dans les salles obscures, les plus observateurs d’entre vous auront remarqué ce petit hommage au grand patron de Marvel Comics : le regretté Stan Lee.

Venom 2 : le film est enfin dans les salles

Après un premier opus sorti en 2018, Sony vient de dévoiler Venom : Let There Be Carnage. Une suite qui met en scène le terrible Carnage, un antagoniste culte du symbiote noir, interprété ici par Woody Harrelson. Tandis que le premier volet était mis en scène par Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland), cette suite est dirigée par Andy Serkis. Côté casting, Tom Hardy est de retour dans la peau de Eddie Brock et Michelle Williams revient dans le rôle d'Anne Weyins. Naomie Harris et Stephen Graham rejoignent eux aussi la distribution de ce deuxième opus.

Le traditionnel hommage à Stan Lee

Comme tout bon film Marvel, Venom : Let There Be Carnage offre son petit hommage à Stan Lee. Ce dernier, décédé le 12 novembre 2018 avait pris l’habitude d’apparaître dans tous les films Marvel. Né en 1922, Stan Lee a débuté comme scénariste de comics avant de prendre la tête de Marvel Comics. En compagnie de son ami Jack Kirby, il a inventé la plupart des héros célèbres de La Maison des Idées. Depuis le début des années 2000, "Stan the Man" comme il se surnommait lui-même, avait pris l’habitude d’apparaître dans les productions cinématographiques Marvel le temps d’une courte séquence. A la manière d’Alfred Hitchcock dans ses propres films, Stan Lee venait côtoyer ses héros à l’écran.

Malheureusement, maintenant que Stan Lee n’est plus de ce monde. Difficile donc pour les productions Marvel de ramener leur créateur. Pourtant, Venom : Let There Be Carnage trouve un moyen de rendre hommage à Stan Lee. Et plutôt que de le recréer numériquement, Andy Serkis a préféré offrir un simple clin d’œil à "Stan the Man". Tandis que Stan Lee apparaissait déjà dans Venom à la toute fin du film, il est de retour dans cette suite sur un magazine.

Eddie Brock (Tom Hardy) - Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures

La séquence hommage à Stan Lee se déroule au début du film. Un clin d’œil rapide qui survient quand Eddie se rend dans la supérette de son quartier. Comme d’habitude, Eddie va dans son épicerie habituelle pour acheter du chocolat à Venom. Il en profite pour saluer Mme Chen, toujours incarnée par Peggy Lu. Mais cette révérence n’était peut-être pas uniquement adressée à Mme Chen. En effet quand Venom dit bonjour à l’épicière, devant la caisse trône différents magazines. Sur la couverture de l’un d’eux, les plus observateurs auront remarqué un portrait de Stan Lee. Une courte apparition, qui permet cependant de perpétuer la tradition des caméos de Stan Lee ! En attendant de retrouver ce caméo au cinéma, on vous laisse avec quelques images de Venom : Let There Be Carnage :