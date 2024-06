Wesley Snipes se moque du prochain Blade après le départ du réalisateur

"Blade" a récemment dû faire face à un nouvel obstacle puisque Yann Demange a quitté le fauteuil de réalisateur du film. Ce qui a provoqué une réaction amusée de Wesley Snipes.

Encore un coup dur pour Blade

Lors du Comic-Con de San Diego en 2019, Marvel avait annoncé la mise en chantier d’un film Blade. Mais, cinq ans plus tard, le long-métrage n’a toujours pas vu le jour. La faute à un développement marqué par un enchaînement de coups durs.

Alors que Bassam Tariq devait initialement réaliser Blade, le réalisateur a quitté le navire en septembre 2022. À ce moment, le tournage était censé débuter seulement quelques mois plus tard, mais a donc été repoussé. Depuis, les grèves qui ont secoué Hollywood ont encore retardé la production du film. Yann Demange a ensuite signé pour remplacer Bassam Tariq. Mais le Français a récemment à son tour abandonné ce projet. Devant un tel enchaînement de mauvaises nouvelles, Wesley Snipes s’est récemment moqué du film Marvel.

Wesley Snipes s’amuse de la situation

Wesley Snipes est principalement connu pour avoir interprété Blade dans trois films différents. Et alors que le nouveau long-métrage sur le personnage créé par Marv Wolfman et Gene Colan a subi une nouvelle désillusion avec le départ de Yann Demange, l’acteur s’est amusé de la situation via son compte X :

Ils cherchent toujours la recette secrète, c’est difficile de conduire des motoneiges en pleine circulation. Les Daywalkers vous donnent l’impression que c’est facile, non ?

Wesley Snipes n’est d’ailleurs pas le premier à se moquer du développement du nouveau Blade. L’année dernière, Stephen Dorff l’avait déjà fait au cours d’une interview pour The Daily Beast. L’interprète de Deacon Frost dans le premier film de la trilogie portée par Wesley Snipes avait assuré que le réalisateur du futur film serait moqué quoi qu’il fasse, car il ne pourrait pas faire mieux que le premier film Blade.

Le film se concrétisera-t-il ?

Une question se pose désormais : Marvel parviendra-t-il à surmonter le nouvel obstacle du départ de Yann Demange pour enfin proposer un nouveau Blade ? Étant donné la production chaotique du long-métrage, il y a de quoi être pessimiste. Celui-ci pourrait ne rester qu’un projet longtemps évoqué avant d’être abandonné.

Avant d’être sûr de quoi que ce soit, il faudra toutefois attendre de voir comment la situation évoluera. On attend de savoir si Marvel communiquera sur le sujet dans les prochaines semaines.