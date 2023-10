"Je vais faire de sa vie un enfer" : Friedkin se serait énervé contre le reboot de L'Exorciste

Alors que les premiers retours sur "L'Exorciste : Devotion" sont loin d'être encourageants, une rumeur à prendre avec des pincettes voudrait que William Friedkin, réalisateur du premier film, ait été très remonté au début du projet.

L'Exorciste, un monument de William Friedkin

L'Exorciste (1973) est l'un des plus célèbres films d'horreur. Outre le côté terrifiant de voir un jeune fille être possédée par un démon, le long-métrage était surtout une représentation sombre et pessimiste du monde. À l'image du père Karras, qui depuis la mort de sa mère a perdu sa foi.

Avec ce film, William Friedkin a en tout cas marqué l'histoire du cinéma. Outre sa rentabilité folle et ses nombreux prix (deux Oscars), L'Exorciste a donné lieu à tout un tas d'œuvres dérivées. Des suites, des films inspirés par le genre sans oublier de nombreuses parodies.

L'Exorciste de William Friedkin ©Warner Bros.

Le dernier exemple en date se nomme L'Exorciste : Dévotion. Un reboot de la franchise qui se veut une suite directe du film de William Friedkin, et qui devrait donner lieu à une trilogie. On doit cette proposition à David Gordon Green, qui avait déjà fait de même avec la trilogie reboot d'Halloween.

Son film se déroule alors de nos jours, et suit Victor Fielding, un père de famille qui a élevé sa fille Angela seul après le décès de sa femme. L'enfant devenant possédée par un démon, Victor va chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui a vécu la même chose, à savoir Chris MacNeil, la mère de Regan dans le premier film, à nouveau jouée par Ellen Burstyn.

"Je veux posséder David Gordon Green et faire de sa vie un enfer"

Avec L'Exorciste : Dévotion, David Gordon Green s'attaque donc à un monument du cinéma d'horreur. Sachant cela, le réalisateur avait déclaré qu'il aurait aimé pouvoir en parler avec William Friedkin (décédé le 7 août 2023), mais que les deux cinéastes n'avaient jamais "communiqué". David Gordon Green se disait même "curieux" d'avoir l'avis du père de L'Exorciste sur son film. Mais il semblerait que ce dernier n'était pas ravi par l'idée de ce reboot.

C'est ce qu'aurait raconté l'écrivain et critique américain Ed Whitfield. Ce dernier aurait eu une discussion avec William Friedkin avant son décès et l'aurait interrogé sur ce projet de David Gordon Green. Le réalisateur n'aurait alors pas été tendre, critiquant la carrière de David Gordon Green et affirmant n'avoir aucune envie d'être encore en vie à la sortie de L'Exorciste : Dévotion.

William Friedkin m'a dit un jour : "Ed, le gars qui a réalisé ce nouveau "Halloween" est sur le point de faire pareil pour mon film "L'Exorciste". Sérieusement, mon film phare est sur le point d'être prolongé par l'homme qui a réalisé "Délire Express". Je ne veux pas être là quand cela arrive. Mais s'il existe un monde spirituel et que je reviens, j'ai l'intention de posséder David Gordon Green et de faire de sa vie un enfer.

Vraie déclaration ou simple blague ? Le cinéaste n'est malheureusement plus là pour confirmer. Mais William Friedkin était connu pour ses punchlines et, si celle-ci est vraie, elle en serait encore une bonne. Il avait également toujours critiqué les suites de son film.

David Gordon Green aurait alors des raisons de s'inquiéter. En effet, les premiers avis sur L'Exorciste : Dévotion sont tombés, et vu ce qu'il se dit, William Friedkin pourait vraiment vouloir revenir hanter le réalisateur des derniers Halloween.

Le film sortira en France le 11 octobre 2023.