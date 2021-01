Arnold Schwarzenegger se fait vacciner et cite Terminator dans une vidéo

Arnold Schwarzenegger a partagé une vidéo le montrant en train de se faire vacciner. Il en a profité pour malicieusement glisser une référence à "Terminator 2".

Arnold Schwarzenegger : du rire aux armes

Dans les années 80, Arnold Schwarzenegger était le roi du box-office, apparaissant dans de gros films d'action mythiques. Sa grande carcasse musclée a bien profité à la renommée de Conan le barbare, Commando, Predator et Terminator. Et puis, se sentant d'humeur badine, il se lance en 88 dans une première comédie, Jumeaux d’Ivan Reitman. Une première incursion qui fonctionne parfaitement et qui lui ouvre les portes d'un monde avec un peu moins de gens à tuer à l'écran. Toujours sous la houlette de Reitman, il est touchant entouré d'enfants dans Un flic à la maternelle et à nouveau auprès de Danny DeVito dans Junior. Le point culminant de ce second degré assumé restera Last Action Hero de John McTiernan dans lequel l'acteur joue brillamment avec son image de gros dur immortel. Pourtant, chassez le naturel et il revient au galop. Après un dernier pas dans la comédie avec La Course au jouet, le comédien revient à ses premiers amours, peut-être faute de nouvelles propositions du côté du rire.

La Course au jouet ©20th Century Fox

Arnold Schwarzenegger est pourtant quelqu'un de très drôle. Un passage du côté de ses réseaux sociaux officiels le confirme jour après jour. L'acteur ne se prend pas du tout au sérieux et partage ce qu'il veut sans se soucier de son image. On sent qu'il n'y a aucun calcul marketing derrière tout ça, loin des publications sans âme de beaucoup d'autres stars au rayonnement pourtant moindre. Pendant le confinement, Schwarzenegger a par exemple publié plusieurs vidéos où il était dans sa maison en compagnie de son âne et de son poney.

Il a été aussi le premier à publier des mises à jour quand il s'est fait opérer du cœur l'année dernière. Aujourd'hui encore, il s'est emparé de son compte Twitter pour un sujet des plus actuels.

Suivez Terminadose !

Il y a une dizaines de jours, il s'était déjà fait remarquer en réagissant aux attaques du Capitole de Washington. Il avait défendu la démocratie à sa manière : avec un long discours et le glaive de Conan à la main. Sa dernière publication est aussi liée à l'actualité. Le comté de Los Angeles, plongé de manière dramatique dans la pandémie de Covid-19, a lancé sa campagne de vaccination pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Arnold Schwarzenegger, 73 ans, est donc monté dans sa voiture pour recevoir le fameux sésame. Il a même partagé une vidéo de ce moment historique pour lui.

En légende de la publication, il écrit "Aujourd'hui a été une bonne journée. Je n'ai jamais été aussi heureux de faire la queue. Si vous êtes éligible, rejoignez-moi et inscrivez-vous pour recevoir votre vaccin.". Il finit son message par une formule qui fera la joie de tous les fans de Terminator 2. Le géant au cœur tendre écrit en effet "Suivez-moi si vous voulez vivre.". Il s'agit de la phrase qu'il prononce face à une Sarah Connor effrayée dans l’asile, elle qui voit le T-800 comme l'image même de la fin du monde.

Il reprend la phrase d'ailleurs dans la vidéo, face à une infirmière qui n'en demandait pas tant, alors qu'elle vaccine à tour de bras sur le parking du Dodger Stadium. Le message va-t-il être entendu par les habitants de Los Angeles ? Une chose est sûre, c'est que l'épidémie a mis en pause tous les tournage dans la ville. Même si Arnold Schwarzenegger s'amuse beaucoup sur Internet, on peut être sûr qu'il préférerait être sur un plateau. Il devrait d’ailleurs jouer dans sa première série télé. En attendant, on se refait la célèbre scène du chef-d’œuvre de James Cameron.