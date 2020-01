Alex Lawther : « j’ai beaucoup rigolé sur Les Traducteurs »

Vous avez aimé ? Partagez :

Alex Lawther est à l’affiche du film Les Traducteurs, actuellement en salles. Un véritable thriller de cinéma, où les apparences sont plus que trompeuses. Dans cette énigme angoissante et menée par une troupe d’excellents comédiens, le jeune acteur britannique tire son épingle du jeu avec brio. Nous avons pu le rencontrer à l’occasion de la sortie du film, et notre interview vidéo est à voir en tête d’article.

Il s’est révélé au monde entier dans un diabolique épisode de Black Mirror, « Shut up and dance », troisième épisode de la troisième saison, et avec son rôle dans les deux saisons de The End of the F***ing World. À 24 ans, Alex Lawther a déjà fait une entrée fracassante dans le monde du cinéma et des séries, et il est actuellement à l’affiche du thriller Les Traducteurs de Régis Roinsard. Nous avons eu la chance de le rencontrer, de parler avec lui de sa carrière, de son dernier coup de cœur cinéma, et de son rôle dans le film.

Alex Lawther a progressé en français grâce au tournage des Traducteurs

Ce n’est pas la seule des belles surprises que le jeune acteur anglais nous a réservés, mais celle-ci est de taille. Dans un français presque parfait, il a répondu avec enthousiasme et application à nos questions. Si on lui suspecte alors des origines ou un vécu en France, on se tromperait. En effet, Alex Lawther a appris un peu de français à l’école, avant de s’y remettre pour le tournage des Traducteurs. Le jeune homme possède un charisme fait d’humilité et de facilité, avec un charme troublant. D’ailleurs, peut-être ne faut-il pas trop se fier à son personnage d’Alex Goodman dans Les Traducteurs…

Il y donne la réplique à d’autres brillants comédiens, comme Lambert Wilson et Sara Giraudeau (retrouvez leur interview ici) Sidse Babett Knudsen, Eduardo Noriega, etc. L’air de rien, avec sa sensibilité et une véritable présence, Alex Lawther est vraisemblablement promis à une belle carrière. C’était donc une chance de pouvoir le rencontrer et d’en savoir un peu plus, et on espère le revoir bientôt !

Les Traducteurs, au cinéma depuis le 29 janvier 2020. Retrouvez la vidéo de notre interview en tête d’article, et notre critique du film ici.