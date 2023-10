Bridgerton : une actrice de la série s’en prend à Netflix

Si elle a décroché un rôle important dans "La Chronique des Bridgerton", Ruby Barker a vécu des moments difficiles à cause de la série. Et elle en veut à Netflix, qui ne lui a pas proposé d’aide.

La Chronique des Bridgerton, une expérience compliquée pour Ruby Barker

À la sortie de sa première saison, en décembre 2020, La Chronique des Bridgerton a fait un énorme carton. La série, centrée sur les aventures amoureuses de membres de la haute société londonienne au XIXème siècle, est même devenue la plus regardée de l’histoire de Netflix avant d’être détrônée par Squid Game. Une telle réponse de la part des abonnés a engendré le lancement d’une autre saison jusqu’à maintenant, et d’un spin-off, La Reine Charlotte.

Parmi ceux ayant participé au succès de La Chronique des Bridgerton se trouve Ruby Barker. Cette dernière y incarne Marina Thompson, une cousine éloignée de Lord Featherington dont la grossesse lui vaut d’être vue comme une paria. Elle apparait fréquemment dans la saison 1, avant de revenir brièvement dans la saison 2. Mais visiblement, la jeune actrice ne garde pas un bon souvenir de son expérience sur la série.

L’actrice en veut à Netflix

Barker était récemment l’invité du LOAF Podcast de l’université d’Oxford. L’un des principaux sujets de la conversation était l’importance de prendre soin de sa santé mentale. Et l’actrice britannique a révélé qu’elle avait elle-même eu de gros problèmes lors du tournage de La Chronique des Bridgerton :

Pendant le tournage, mon état se détériorait. C’était vraiment tourmentant parce que mon personnage était vraiment aliénée, très ostracisée, livrée à elle-même dans ces horribles circonstances.

Comme le rapporte Daily Beast, en mai 2022, Barker avait même partagé sur Instagram une photo d’elle à l’hôpital, avouant avoir eu beaucoup de difficultés depuis son expérience sur Bridgerton. Et lors de son apparition dans le LOAF Podcast, elle a critiqué Netflix et Shondaland (la société de production fondée par Shonda Rhimes) pour ne pas lui avoir offert de soutien :

Pas une seule personne de Netflix, pas une seule personne de Shondaland ne m’a contactée depuis que j’ai eu ces deux crises psychotiques à cause de la série pour me demander si j’allais bien ou si j’avais besoin d’un suivi médical ou simplement de soutien. Personne.

Elle ne devrait pas revenir dans la série

Espérons qu’après de tels propos, Netflix et Shondaland aideront maintenant les comédiens de leurs productions en cas de difficultés. En tout cas, l’interprète de Marina Thompson a aussi révélé à Digital Spy qu’elle ne reviendrait très certainement pas dans Bridgerton. Justement à cause des problèmes qu’elle a rencontrés depuis le début du tournage de la série. Elle a d’ailleurs expliqué qu’elle travaillait avec « Wellbeing in the Arts », une organisation caritative qui aide les acteurs victimes de problèmes de santé mentale.

Quant à La Chronique de Bridgerton, les fans attendent toujours de découvrir la saison 3 de la série. Celle-ci n’a pas encore de date de sortie. En tout cas, pour rappel, une quatrième saison a d’ores-et-déjà été commandée. En revanche, rien ne dit que nous aurons droit à un deuxième chapitre de La Reine Charlotte.