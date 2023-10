Cannes police criminelle : le final fait un énorme flop sur TF1

TF1 a diffusé les trois derniers épisodes de "Cannes police criminelle", la série avec Lucie Lucas et Shy'm. Les audiences ont continué de baisser, allant jusque sous la barre du million de spectateurs pour le final.

Cannes police criminelle : un échec pour TF1

Sur le papier, il y avait tout pour que ça marche. Une série policière avec une bonne dose d'humour et de légèreté qui se déroule sur la Croisette. Ajoutez à cela de personnalités populaires et bien connues du public de TF1 : Lucie Lucas (Clem) et Shy'm (Profilage). Mais au fil des épisodes, Cannes police criminelle n'a cessé de perdre en audience.

Shy'm et Lucie Lucas - Cannes police criminelle ©TF1

La faute probablement en grande partie au doublage étonnant de la série. La série étant une coproduction internationale, le tournage s'est déroulé en anglais et les interprètes se sont ensuite doublés. Mais le résultat n'était pas à la hauteur et les spectateurs l'ont fait savoir. Lucie Lucas a bien tenté de rattraper le coup en s'excusant de l'absence de VOST lors de la diffusion sur TF1. Insuffisant au final à la vue des chiffres d'audience de la deuxième et dernière soirée consacrée à Cannes police criminelle.

Moins d'1 million de spectateurs devant le final

TF1 a en effet fait le choix de diffuser trois épisodes le lundi 9 octobre, et les trois autres qui composent la saison 1 le lundi 16 octobre. À croire que la chaîne sentait que le succès ne serait pas au rendez-vous et qu'il fallait limiter une diffusion sur deux soirées plutôt que trois.

Déjà, les premiers épisodes n'avaient réuni que 2,6 millions de téléspectateurs, soit 13,7% de part de marché, avec en prime une perte de 923 000 téléspectateurs entre le premier et le deuxième épisode. Pour les trois épisodes suivants de Cannes police criminelle, c'est encore pire ! Avec en moyenne 1,71 million de spectateurs présents pour les épisodes 4 et 5, soit 8,9% de part de marché en plein prime time. Et pour l'épisode final, la perte a encore été colossale puisque seulement 922.000 téléspectateurs l'ont regardé.

Avec Cannes police criminelle, TF1 a réalisé sa pire audience depuis 6 ans. Une véritable catastrophe pour la chaîne qui n'a pas non plus connu un franc succès avec ses dernières productions, comme Un gars, une fille (au pluriel). Une saison 2 de la série portée par Lucie Lucas et Shy'm semble donc très peu probable.