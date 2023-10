Cette série française cartonne sur Netflix dans le monde (et c'est mérité)

Après avoir conquis la France, cette super série s'exporte dans le monde sur Netflix et est entrée dans le top 10 mondial. On parle évidemment de la série "Tapie" portée par l'excellent Laurent Lafitte.

Netflix et ses larges horizons

Netflix, géant du streaming, a révolutionné la manière dont nous consommons les contenus audiovisuels. Avec sa présence dans presque tous les pays du monde, la plateforme offre une opportunité unique : celle de diffuser des contenus locaux à une audience mondiale. Ainsi, des séries, films et documentaires de tous horizons peuvent être découverts par des millions d'utilisateurs, bien au-delà de leurs frontières d'origine.

Et nous avons parfois droit à des surprises, à l'image de la série coréenne Squid Game, ajoutée discrètement, qui est devenue la série en langue non-anglaise la plus visionnée de tous les temps. Côté français, des films qui n'ont pas forcément fonctionné au cinéma sur notre sol, parviennent à conquérir un public étranger grâce à leur ajout sur Netflix, à l'image du film d'horreur The Deep House, ou encore de la comédie Pourris gâtés.

Tapie entre dans le top 10 mondial

Récemment, c'est l'excellente série française Tapie qui est parvenue à se démarquer à l'international. En effet, le programme porté par Laurent Lafitte a fait son entrée dans le top 10 monde des séries les plus visionnées dans le monde sur Netflix.

Baptisée Class Act à l'étranger, elle a déjà passé trois semaines dans ce top 10, avec plus de cinq millions d'heures visionnées. En plus de la France, elle a notamment été très suivie dans les pays francophones comme la Belgique, le Luxembourg, la Suisse ou encore le Maroc.

Pour rappel, la série imaginée par Tristan Séguéla, est librement inspirée de la vie de Bernard Tapie, figure emblématique du paysage médiatique et politique français des années 80 et 90. Homme d'affaires, acteur, chanteur, ministre et président de club de football, Bernard Tapie était un véritable touche-à-tout, aussi admiré que controversé. La série nous plonge dans ses succès, ses échecs, ses combats judiciaires et sa relation d'amour avec sa femme Dominique (qui n'a pas hésité à critiquer le show)