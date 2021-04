Falcon et le Soldat de l'Hiver : cette scène déjà culte était improvisée

La danse du Baron Zemo dans l'épisode 3 de « Falcon et le Soldat de l'Hiver » est devenue virale. Daniel Brühl, le comédien qui incarne le célèbre antagoniste, revient sur cette séquence totalement improvisée.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : la série suit son cours

Pour le moment, Marvel Studios a publié quatre épisodes de Falcon et le Soldat de l'Hiver sur Disney +. Dirigée par Malcolm Spellman, la série se déroule quelques mois après les événements d'Avengers : Endgame, et raconte les nouvelles aventures de Sam Wilson et Bucky Barnes. Les deux héros sont toujours respectivement incarnés par Anthony Mackie et Sebastian Stan.

Tandis que l'épisode 4 est sorti vendredi dernier, c'est l'épisode 3 qui a énormément fait parler de lui dernièrement. Et plus particulièrement une séquence précise, celle de la danse du Baron Zemo. Dans le précédent chapitre de la série, les deux justiciers aident le terroriste à s'enfuir de sa prison en échange d'informations. Leur enquête les conduit jusqu'à Madripoor. Lors de leur rencontre avec Sharon Carter, le Baron Zemo a profité de cette accalmie pour lâcher quelques pas de danse. La séquence en question est rapidement devenue virale sur internet.

Baron Zemo (Daniel Brühl) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios / Disney +

Le Baron Zemo apparaît pour la première fois dans Captain America : Civil War. Le célèbre antagoniste est l'un des plus terribles ennemis de Captain America. Dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) il est le meurtrier de T'Chaka, l'ancien roi du Wakanda. Arrêté par Black Panther, il finit sa route dans une prison allemande. Ramené dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, le personnage a une toute autre utilité dans la série. Davantage présenté comme un ressort comique, le protagoniste est beaucoup moins froid que dans le film des frères Russo. Plus humain, plus drôle, il s'est rapidement attiré la sympathie des fans. Notamment grâce à cette scène de danse. Dans un instant de légèreté, le Baron Zemo a décidé de se laisser aller sur la piste de danse. Et l'image a beaucoup fait rire les fans.

Daniel Brühl revient sur cette fameuse scène

Lors d'une récente interview avec Toronto Sun, Daniel Brühl est revenu sur cette scène. À la base, elle n'était même pas prévue dans le script. L'idée est venue le jour même, lors du tournage, à l'initiative de l'acteur. Mais ce dernier ne pensait pas que la séquence allait apparaître dans le montage final de l'épisode :

C'était improvisé. J'étais dans le club et j'étais censé faire autre chose. Puis j'ai vu la foule danser et j'ai entendu le rythme et j'ai pensé: "Zemo doit se défouler. Il est enfermé dans une prison allemande depuis des années. Il a besoin de montrer ses petits mouvements". Ce n'était pas dans le script. Mais j'ai aimé cette idée parce que j'ai vu les réactions de Sam et Bucky, qui sont clairement agacés. Pour Zemo, cependant, c'était la bonne tactique. Plus vous êtes perceptible, moins il y aura de suspicion autour de vous. Je pensais que c'était bien de faire cette petite danse. Mais après l'avoir fait, très franchement, j'ai pensé qu'ils l'avaient coupé de la série. Je suis très, très heureux, surtout en entendant maintenant les réactions, de voir qu'ils l'ont gardé dans la série.

Une séquence également assez déconcertante qui souligne l'évolution un peu trop drastique et rapide du personnage. Zemo est en effet passé du terrible super-vilain, au pote un peu sympa. En attendant, la séquence en question a tellement bien marché que Marvel Studios a publié une vidéo d'une heure dans laquelle le Baron Zemo danse sur la piste :