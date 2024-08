House of the Dragon : pourquoi Kit Harington ne veut pas voir le spin off de Game of Thrones

Kit Harrington a interprété pendant de longues années le personnage de Jon Snow dans "Game of Thrones". Mais aujourd’hui, il ne souhaite pas regarder le spin-off de la série, "House of the Dragon".

House of the Dragon, le premier spin-off de Game of Thrones

Lancé en 2022, House of the Dragon est le premier spin-off de Game of Thrones à avoir vu le jour. L’histoire de la série se situe plus de 170 ans avant celle de sa grande sœur. Il s’intéresse à la famille Targaryen, et raconte les dissensions parmi ses membres, qui ont conduit à la guerre de succession et à la guerre civile dans l’univers imaginé par George R.R. Martin.

La deuxième saison de House of the Dragon s’est récemment terminée. Son dernier épisode a été diffusé ce dimanche 5 août sur HBO et Max (la plateforme de streaming de la chaîne). En comptant ceux du premier chapitre, dix-huit épisodes du show ont pour le moment été diffusés. Pourtant, Kit Harington n’en a pas vu un seul.

Kit Harington « ne peut tout simplement pas » regarder la série

L’interprète de Jon Snow dans Game of Thrones a récemment échangé avec The Associated Press. Interrogé sur House of the Dragon, il a révélé n’en avoir pas vu un seul épisode. Il a même avoué qu’il ne pensait pas que cela changerait dans le futur. Car selon lui, il a passé trop de temps dans cet univers pour y replonger via une autre série :

Je ne peux tout simplement pas la regarder. Je pense que pour moi, c’est juste que j’ai passé trop de temps là-bas. Et je leur souhaite le meilleur. J’entends dire que c’est incroyable et que ça rencontre un gros succès. Mais je ne pense pas que je regarderai un jour cette série, et je ne pas pense pas que je reregarderai Game of Thrones avant plusieurs années.

Kit Harington n’est pas le seul membre de Game of Thrones à n’avoir pas regardé House of the Dragon. En janvier 2023, Emilia Clarke avait, elle aussi, expliqué qu’elle ne suivait pas du tout la série spin-off. Elle aussi avait assuré qu’elle ne pouvait « tout simplement pas la regarder. »

Deux autres saisons pour le spin-off

S’il était prévu que Kit Harington retourne tout de même dans l’univers de Game of Thrones avec un spin-off centré sur Jon Snow, ce projet a finalement été mis de côté. C’est ce que l’acteur avait expliqué en avril dernier. Même s’il n’avait pas écarté l’idée que le projet pourrait être relancé dans le futur. De son côté, House of the Dragon va se poursuivre au-delà de sa deuxième saison. Comme annoncé récemment, deux nouveaux chapitres sont en préparation. La série tirera sa révérence à la fin de la quatrième saison.