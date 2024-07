"Les fans vont être époustouflés" : après The Boys, préparez-vous à Gen V saison 2

Avant de découvrir la cinquième et dernière saison de "The Boys", Prime Video proposera la saison 2 du spin-off "Gen V". Celle-ci promet de combler les fans de l'univers.

The Boys terminée, place à Gen V

La saison 4 de The Boys vient de se conclure avec un huitième et dernier épisode qui aura laissé les fans sans voix. Sans trop entrer dans les détails pour ne pas spoiler, l'Amérique est de plus en plus proche du chaos avec Homelander qui a véritablement retourné le pays grâce au plan de Sister Sage (qui avait donc tout prévu). Il y avait une petite note d'espoir avec Victoria Neuman. Mais Butcher, qui a totalement perdu le contrôle et a laissé ses démons prendre le dessus, en a décidé autrement...

Après un tel final, on attend avec impatience la suite. D'autant que la saison 5 sera la dernière. L'annonce a eu lieu avant même la diffusion de la saison 4. La bonne nouvelle est qu'Eric Kripke va pouvoir apporter toutes les réponses aux questions qu'on se pose encore et conclure sa série comme il le souhaite. Il va cependant falloir patienter au moins un an avant de découvrir les derniers épisodes. Sauf que d'ici là, les fans auront de quoi faire avec la saison 2 de Gen V, qui sera une sorte de suite de la saison 4 de The Boys.

Une saison qui va plaire aux fans

Lancé l'année dernière, ce spin-off avait permis d'enrichir l'univers de The Boys. On a depuis revu certains personnages dans le final de la quatrième saison de The Boys. Il est donc assez logique que les prochains épisodes continuent de faire le lien avec la série principale. Et pour nous donner (déjà) envie, Vernon Sanders, qui gère Amazon MGM Studios avec Jennifer Salke, n'a pas tari d'éloges sur le travail d'Eric Kripke, lors d'une interview avec Variety. Il a ainsi déclaré :

Nous nous sommes investis à fond, et Eric Kripke a toujours été à la hauteur. J'ai même pu voir les rushes et le matériel pour la saison 2 de Gen V. (...) Je pense que les fans de toute la franchise vont être époustouflés par la saison 2.

Chance Perdomo - Gen V ©Prime Video

Pour cette saison 2 de Gen V, la production a néanmoins dû faire face à "un véritable défi" avec la mort de Chance Perdomo, l'interprète d'Andre Anderson. Son personnage ne sera pas recasté, et les scénaristes ont donc dû retravailler les scripts tout en s'assurant de rendre hommage correctement à l'acteur. Enfin, outre la saison 2 de Gen V, le public va attendre un autre spin-off avec The Boys Mexico. Puis, d'autres projets pourraient voir le jour. Mais le studio souhaite prendre son temps et s'assurer de proposer au public une histoire qu'il attendra vraiment.

Pour ce qui est de l'avenir, cela dépend vraiment d'Eric. Nous avons beaucoup d'idées, et lui aussi, mais nous voulons être sûrs que ce soit nécessaire. Donc quand nous annoncerons notre prochain projet, si nous annonçons un prochain projet, ce sera parce que nous savons vraiment que nous avons le soutien du public qui montre que c'est une histoire qu'il veut qu'on lui raconte.

The Boys et Gen V restent disponibles sur Prime Video. La saison 2 de Gen V est attendue pour 2025 et aucune date n'a été précisée pour la saison 5 de The Boys.