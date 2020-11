Grey's Anatomy : les raisons du départ de Justin Chambers (Alex Karev)

"Grey's Anatomy" vient de perdre dans sa saison 16 l'une de ses stars. Justin Chambers a décidé volontairement de ne plus continuer à tourner dans le show, permettant au personnage d'Alex Karev de se retirer. L'acteur revient sur sa décision et donne une justification.

Grey's Anatomy : une saison 16 en cours en France

Avec 16 saisons au compteur, et bientôt 17, la série Grey's Anatomy a vu sa galerie de personnages remaniée au fur et à mesure. On ne peut pas durer aussi longtemps en gardant uniquement les mêmes héros, sans trouver des moyens de se renouveler. Ce show médical se déroule dans un hôpital de Seattle dans lequel Meredith Grey (Ellen Pompeo) arrive comme interne. C'est elle qui est le personnage principal, avec du beau monde pour la seconder. Pendant qu'elle prend du grade, on suit en parallèle des intrigues qui concernent d'autres personnages. Comme dans les shows similaires qui se déroulent sur un lieu de travail, on y voit autant les dessous (romancés) de la profession que les relations humaines entre les protagonistes. Dans Grey's Anatomy, il est loin d'être uniquement question de bobos à soigner, on se laisse prendre par des romances, des conflits, des drames et des joies.

il

La saison 16, déjà diffusée aux USA, contient le départ d'un autre personnage qui était là depuis le début. Vous avez pu assister à l'épisode en question, ce 4 novembre. C'est Alex Karev (Justin Chambers) qui a décidé de quitter l'équipe, en laissant une lettre à ses collègues. La promotion sur TF1 n'a pas manqué de jouer sur cet élément pour vendre l'épisode avant sa diffusion. Alex expliquait dedans qu'il avait décidé de retrouver Izzie, son ex-femme avant Jo, avec qui il a eu deux enfants grâce à des embryons congelés quand ils étaient ensemble. Elle était incarnée par Katherine Heigl, une actrice qui a elle aussi quitté le show en cours de route lors de la saison 6.

Justin Chambers se justifie

C'est une page importante dans l'histoire de la série qui se tourne. Justin Chambers, son interprète, était là depuis le tout début, avec plus de 350 épisodes à son actif. L'acteur a expliqué pourquoi il avait fait le choix de ne plus continuer dans cette aventure lors de laquelle il a obtenu la reconnaissance du grand public. Avant ça, disons-le, il n'était pas spécialement connu. Tout ce temps passé dans Grey's Anatomy lui donne le sentiment d'avoir fait le tour. Pas de départ à cause d'un accrochage ou de différents artistiques, le principal concerné a expliqué dans les colonnes de Variety qu'il voulait tout simplement se tourner vers d'autres rôles. Arrivé à l'âge de 50 ans, avec une vie de famille qui le comble et une expérience précieuse dans Grey's Anatomy, il veut se laisser la chance de participer à d'autres films ou séries. Une décision qui se respecte, plusieurs acteurs qui détiennent un rôle récurrent dans une série populaire veulent, au bout d'un moment, sortir de leur zone de confort et profiter ailleurs de leur notoriété.

Cette perte d'Alex rejoint à n'en pas douter la liste de celles qui sont les plus marquantes pour les fans. Heureusement, pas de fin tragique cette fois. Ils doivent encore avoir en mémoire la mort des docteurs Derek Sheperd (Patrick Dempsey) et George O'Malley (T.R. Knight). On pense aussi aux départs de Cristina Yang (Sandra Oh) et Callie Torres (Sara Ramirez). Le prochain séisme pourrait être le départ de Meredith Grey, qui marquerait ainsi la fin de Grey's Anatomy. Ellen Pompeo vient récemment de mettre la pression sur la production en annonçant publiquement que la fin de son personnage a une chance d'intervenir lors de la saison 17. Des propos à relativiser, l'actrice ayant peut-être envie de décrocher un nouveau juteux contrat.