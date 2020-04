Hellraiser : une série HBO en développement

L'univers barré créé par Clive Barker sera bientôt de retour sur nos écrans avec un reboot. Mais ce n'est pas tout ! HBO vient de décrocher les droits de l'univers afin de développer une série, avec un nom très alléchant à la mise en scène. Pinhead revient en force !

Magnifiquement porté à l'écran avec Clive Barker himself à la mise en scène, Hellraiser premier du nom est devenu un film d'horreur culte, même si la suite de la saga n'est clairement pas de ce niveau malgré quelques idées parfois intéressantes. Contrairement à la majorité des tueurs qui sont très ancrés dans le monde réel, le Pinhead d'Hellraiser mène ses sbires les Cénobites dans une ambiance qui évoque autant l'enfer que le BDSM. On ne connaît rien de similaire dans le genre et c'est ce qui fait la particularité de cette franchise. Pas étonnant, avec cette ADN, qu'il soit dur aujourd'hui de continuer à l'exploiter sans avoir peur de se planter ou que le public ne soit pas au rendez-vous. Longtemps teasé, un reboot serait enfin sur les rails, avec David Bruckner comme réalisateur. Nous verrons bien ce qu'il en ressort et si le bonhomme saura nous régaler sans dénaturer ou alléger l'univers.

Hellraiser revient doublement, sur petit et grand écran

En parallèle, on apprend aujourd'hui via Deadline qu'HBO vient de signer un deal avec Dan Farah et Roy Lee pour faire une série Hellraiser ! Ce projet de série a déjà été évoqué l'année dernière mais on ne savait pas qui allait s'en occuper. On connaît le network pour ses programmes très hauts de gamme et on ne peut qu'être contents de savoir qu'il portera la franchise sur le petit écran. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là car on découvre aussi que David Gordon Green a signé pour réaliser le pilote ainsi que d'autres épisodes. D'abord connu dans le cinéma indé US, il a mis un pied dans l'horreur avec Halloween, la suite au premier film de John Carpenter. Il sera d'ailleurs de retour pour les deux suites qui vont arriver. À croire que cette expérience lui a donné d'autres envies pour sa carrière et qu'il veut laisser une trace plus ample dans le genre.

Pour la partie scénario, c'est Mark Verheiden et Michael Dougherty qui ont été engagés. D'après le média américain, nous ne nous dirigeons pas vers un remake mais plus vers un prolongement de l'univers qui prendra en compte plusieurs aspects déjà découverts dans le film original ou certaines suites. Rien n'est encore très spécifique et il est encore bien trop tôt pour évoquer une date de diffusion.