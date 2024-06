House of the Dragon saison 2 : une scène de sexe "animale et bordélique" a été coupée au montage

Alors que la saison 2 de "House of the Dragon" vient de débuter, Olivia Cooke, l'interprète d'Alicent, a révélé qu'elle avait tourné une scène de sexe assez particulière qui n'a finalement pas été gardée dans le montage final.

La nudité de Game of Thrones à House of the Dragon

À ses débuts en 2011, Game of Thrones s'était fait une réputation de série sulfureuse, n'hésitant pas à montrer de la nudité et des scènes de sexe. Au fil des saisons, le show s'est un peu calmé à ce niveau, allant aussi avec un changement des mentalités dans l'industrie - traduit notamment par l'utilisation de coordinateurs d'intimité pour ces séquences spécifiques. House of the Dragon, premier spin-off de Game of Thrones lancé en 2022, n'a pas non plus accumulé les scènes de sexe, bien qu'il y ait tout de même des passages de nudité. Comme la séquence choc dans l'épisode 4 de la saison 1, entre Rhaenyra et son oncle Daemon, qui aura fait parler d'elle.

Matt Smith, l'interprète de ce dernier, avait d'ailleurs estimé qu'il y avait tout de même trop de scènes de sexe durant ce premier chapitre. Un avis que ne partage pas vraiment Olivia Cooke, qui incarne Alicent. Du moins, concernant la saison 2. Comme elle l'a révélé à Elle, elle "pensait qu'il y en aurait bien plus". Et elle aurait même souhaité qu'une scène de sexe soit gardée au montage.

"C'était vraiment le bordel"

D'après la comédienne, elle aurait tourné une séquence intime qu'elle décrit comme "charnelle" et "animale". Un passage qui n'était pas forcément sexy, voire carrément bordélique, et qu'elle aurait apprécié de tourner.

C'était vraiment le bordel. Ce n'était pas beau et c'était amusant à faire.

Seulement, le showrunner Ryan Condel aurait finalement décidé de se passer de ce passage. Ce dernier estimant que ladite séquence n'apportait rien de plus sur les personnages. Une position avec laquelle Olivia Cooke est "légèrement en désaccord", mais qu'elle accepte. En effet, durant l'interview avec Elle, l'actrice insiste sur le fait que, d'après elle, les scènes intimes qu'elle a pu tourner pour House of the Dragon n'étaient pas gratuites, mais apportaient un vrai plus sur l'évolution et la psychologie de son personnage.

Dans tous les cas, avec la diffusion du premier épisode de la saison 2 d'House of the Dragon, ce n'est pas vraiment une scène intime qu'on retiendra, mais plutôt le passage déchirant avec Rhaenyra en pleurs, ou encore la scène finale particulièrement choquante.