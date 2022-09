HPI : un remake américain annoncé pour la série de TF1

La série policière "HPI" portée par Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou traverse l'Atlantique et fera l'objet d'une adaptation aux Etats-Unis ! La fiction TF1 qui suit les aventures de Morgane Alvaro, séduira-t-elle les téléspectateurs américains ?

La série HPI traverse les frontières

La série HPI made in TF1 a battu des records d'audience. À chaque diffusion, les nombreux téléspectateurs répondent présent. La fiction créée par Alice Chegaray-Breugnot, Nicolas Jean et Stéphane Carrié suit Morgane Alvaro, mère célibataire de 38 ans avec 160 de QI qui se retrouve, malgré elle, à travailler dans la police.

Grâce à ses capacités hors normes, Morgane enquête donc au côté du commandant Adam Karadec, ainsi qu'avec ses collègues Gilles, Daphné et Céline. Cette femme de ménage devenue consultante pour la DIPJ de Lille a su séduire les français et pas que ! Le succès de la série rayonne également à l'étranger et cette folle aventure n'est pas près d'être terminée.

Il est vrai que les nombreuses enquêtes de cette mère de famille au haut potentiel intellectuel ont également captivé l'attention du public étranger. La série française a été vendue dans plus de 105 territoires à l’international et recueille plus de 175 millions de vues dans le monde, parmi les nombreux pays, on compte l'Espagne, l'Italie ou encore l'Allemagne. Un succès fou, qui ne s'arrête pas là.

HPI ©TF1 Production

Direction l'Amérique !

Les personnages hauts en couleur de cette fiction policière, incarnés par Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou, ont également tapé dans l'œil des Etats-Unis. La société de production française Newen Connect (filiale du Groupe TF1) annonce la vente des droits d’adaptation de la série HPI à la société de production ABC Signature. Il s'agit de la société de production et de distribution du groupe Walt Disney. Le travail d'adaptation des scripts de la série française à succès a déjà commencé.

Evidemment, nos acteurs frenchies vont être remplacés par une équipe américaine. Le centre ville de Lille sera sans aucun doute troqué, contre un quartier résidentiel américain. Cependant, pour le moment, le nouveau casting ainsi que la date de sortie du programme n'ont pas encore été annoncés. Rodolphe Buet, le directeur Général de Newen Connect, s'est exprimé à ce sujet :

HPI est une incroyable aventure à l’international et le sujet de son exploitation aux Etats-Unis s’est très vite posé. L’enthousiasme des équipes créatives d’ABC Signature et leurs échanges avec les producteurs nous ont convaincu qu’ils pourraient donner un rayonnement supplémentaire à la série et permettre à une création originale TF1 de porter haut les couleurs de la production française et de ses talents. Après les succès d’audience de la première saison, notamment en Italie, Espagne, Allemagne, 100 territoires vendus, et ce partenariat américain, HPI s’inscrit comme l’une des séries majeures du paysage audiovisuel actuel et des prochaines années !

HPI ©TF1 Production

La saison 3 est dans les starting-block

Au-delà cette heureuse nouvelle, la série tournée à Lille continue d'évoluer sur l'hexagone. Effectivement, en mai dernier Audrey Fleurot officialisait la création d'une saison 3 de HPI. Toujours dans la région des Hauts de France, le tournage des prochains épisodes s'est déroulé durant l'été 2022. Les scénaristes de la série ont donc imaginé de nouvelles enquêtes complexes que devra résoudre la tornade rousse. Pierre Laugier, co-producteur de la série, souhaite mettre la barre encore plus haute :