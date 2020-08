Kings of America : Amy Adams retrouve Adam McKay pour une série Netflix

Après avoir collaboré ensemble à deux reprises, Amy Adams et Adam McKay vont bientôt se retrouver pour une série intitulée "Kings of America", sur trois femmes qui ont osé affronter Walmart. Celle-ci sortira sur Netflix, à une date encore inconnue.

De quoi parlera Kings of America ?

L’histoire de Kings of America a été créée par la journaliste Jess Kimball Leslie. Celle-ci sera à la fois scénariste et productrice exécutive sur le projet de série commandé par Netflix. L’intrigue de la série s’intéressera à trois femmes dont les vies ont été entremêlées à celle d'une des plus grandes entreprises du monde : une héritière de Walmart, une cadre marginale et une prédicatrice et vendeuse de longue date de Walmart qui ont osé affronter le géant de la grande distribution américain au cours du plus gros recours collectif dans l’Histoire des États-Unis.

Diana Son (Reasons Why) assurera le rôle de showrunneuse sur Kings of America, en plus d’en être l’une des productrices exécutives.

Troisième collaboration entre Amy Adams et Adam McKay

Comme l'annonce Deadline, Amy Adams va retrouver Adam McKay pour Kings of America. Le duo avait déjà collaboré ensemble en 2006 sur la comédie Ricky Bobby : roi du circuit, puis il y a deux ans sur Vice, dans lequel Adams jouait Lynne Cheney, la femme de l’ancien politicien Dick Cheney, incarné par Christian Bale. Son interprétation lui avait d’ailleurs valu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Amy Adams jouera ici l’un des principaux personnages de la mini-série, tandis que le réalisateur passera derrière la caméra pour le premier épisode. Ils seront tous les deux producteurs exécutifs du show. On ne connaît en revanche aucun des interprètes des seconds rôles pour le moment.

Kings of America, pas le seul projet d’Adams et McKay à venir

Amy Adams et Adam McKay ont tous les deux d’autres projets à venir, en plus de Kings of America. L’actrice pourra bientôt être vue à l’affiche du thriller de Joe Wright, La Femme à la fenêtre, et du drame de Ron Howard, Hillbilly Elegy. Ces deux films n’ont pas encore de date de sortie.

Quant au réalisateur, il s’est maintenu très occupé depuis plusieurs mois. Il développe actuellement une adaptation du livre The First Shot pour HBO, qui s’intéresse à la recherche d’un vaccin contre le Covid-19. Il proposera aussi bientôt une série limitée basée sur le livre à venir de la reporter d’investigation Julie K. Brown, qui sera centré sur Jeffrey Epstein. Son projet sur le livre de Jeff Pearlman, qui s’intéresse aux Lakers des années 80, Showtime : Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, a été commandé en série. McKay collabore aussi actuellement avec Bong Joon-ho pour adapter Parasite en série. Enfin, il écrira et réalisera pour HBO Max The Uninhabitable Earth, une série anthologique sur le changement climatique inspirée du best-seller et de l’article paru dans le New York magazine de David Wallace-Wells.

Autant dire qu’on va avoir droit à une bonne dose du cinéaste dans les mois et années à venir.