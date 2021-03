Les arrivées de Batgirl et Zatanna confirmées sur HBO Max

L'univers DC reste toujours moins performant que celui de Marvel mais Warner Bros. continue de chercher des voies viables pour l'étendre. Les rumeurs de ces derniers mois se confirment et le studio vient d'officialiser que Batgirl et Zatanna vont faire leur apparition sur nos écrans.

La Justice League Dark se développe

Si tout le monde n'a d'yeux que pour Zack Snyder's Justice League, c'est paradoxalement déjà de l'histoire ancienne pour Warner Bros., qui ne compte pas continuer d'exploiter cette ligne narrative. Le studio a d'autres plans pour l'utilisation des héros DC. La plateforme HBO Max va devenir un endroit particulièrement exploité. Rien d'étonnant, Marvel en fait de même avec Disney+. Le petit écran va soit compléter certains films (les séries Peacemaker et Gotham City PD pour The Suicide Squad et The Batman), soit permettre à des héros d'émerger. L'un des plus gros projets est la Justice League Dark, qui va être lancée par le biais de J.J. Abrams. Cette équipe de super-héros est spécialisée dans les cas liés au surnaturel.

Elle compte dans ses rangs un certain Constantine. Ce dernier a d'ailleurs obtenu sa propre série, comme cela était annoncé par plusieurs bruits de couloirs. Un second personnage de la Justice League Dark était au centre de plusieurs rumeurs : Zatanna. Lors de la présentation d'AT&T (la firme détient WarnerMedia) aux actionnaires, il a été révélé qu'une série sur l'héroïne était en préparation sur HBO Max. Une image rassemblant la majorité des projets DC à venir contenait une case portant le nom du personnage.

Calendrier sorties DC © Warner Bros.

Qui est Zatanna ?

Pour rapidement la situer, Zatanna est la fille d'un magicien. Elle se sert de ses aptitudes pour les mettre au service de la lutte contre les forces du mal. Quand elle ne joue pas à la super-héroïne, elle s'illustre aussi comme simple magicienne lors de spectacles publics. Si on parle de série parce que son compère Constantine en a eu une, rien n'indique encore de manière définitive que ça sera le cas. Un film reste possible mais on ne pense pas que Warner Bros. optera pour ce format. Le plan semble être de donner des séries en solo aux différents membres de la Justice League Dark.

Zatanna ©DC Comics

Batgirl également lancée en solo

Vous aurez sûrement remarqué sur la photo du line-up que le nom de Batgirl apparaît. La version féminine de Batman doit depuis longtemps avoir un projet qui lui est dédié. En 2019, il se disait qu'il était une priorité du studio et qu'il pourrait être lié à The Batman. Pour cette seconde indication, on ne sait pas si ça sera le cas, mais on a enfin la confirmation que quelque chose est sur les rails pour l'héroïne. Jusque-là, le studio n'avait jamais rien affirmé. À l'inverse de Zatanna, c'est probablement d'un long-métrage sur HBO Max dont il est question. Stratégie qui n'étonnera pas. Le président de DC Films, Walter Hamada, avait annoncé lors d'une interview que des films exclusifs allaient sortir sur la plateforme.

Dans les comics, Batgirl a eu plusieurs incarnations. L'une d'entre elles est Barbara Gordon, la fille adoptive du célèbre inspecteur connu dans l'univers de Batman. Pourquoi ne pas imaginer que la fille du prochain, incarné par Jeffrey Wright, se lance dans le combat contre le crime ? C'est l'une des possibilités pour ce projet qui doit normalement être toujours écrit par Christina Hodson (Birds of Prey). Si ce film est effectivement lié à The Batman, on commence alors à voir se dessiner un univers étendu autour de cette nouvelle incarnation originale portée par Robert Pattinson. Ce qui devait n'être qu'un film totalement autonome devient peut-être l'épicentre de quelque chose de plus grand.