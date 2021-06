Loki : et si Lady Loki était en fait L'Enchanteresse ?

L’épisode 2 de « Loki » a révélé le grand antagoniste du show : Lady Loki. Cette dernière, incarnée par Sophia Di Martino apparaît à la toute fin de ce deuxième chapitre. Mais il se pourrait que son identité soit bien différente. Une partie des fans pense en effet qu’il s’agit en réalité de l’Enchanteresse !

Loki : Sophia Di Martino est dans la place

Pour le moment, seuls deux épisodes de Loki ont vu le jour sur Disney+. Dirigée par Michael Waldron, cette série raconte les nouvelles aventures de Loki, le Dieu de la malice et du mensonge. Tandis que cet anti-héros trouve la mort des mains de Thanos dans Avengers : Infinity War, une autre version de lui-même parvient à s’échapper avec le Cube Cosmique dans Avengers : Endgame. Cette série du Marvel Cinematic Universe (MCU) raconte ainsi les aventures de ce nouveau Loki, qui a ouvert une autre ligne temporelle, et ainsi attiré l’attention de la TVA.

Lady Loki ©Marvel Comics

Côté casting, le show ramène Tom Hiddleston dans la peau de Loki et présente Owen Wilson dans le rôle de Mobius. Enfin, Sophia Di Martino incarne ce qui semblerait être l’antagoniste de la série. Reste maintenant à savoir s’il s’agit de Lady Loki ou de L’Enchanteresse.

Et si Sophia Di Martino était en fait L’Enchanteresse ?

C’est une théorie qui tient largement la route. Il y a en effet quelques éléments qui tendent à légitimer cette hypothèse. Déjà, premièrement, cette mystérieuse antagoniste refuse qu’on l’appelle Loki. C’est en tout cas ce qu’elle déclare dans le show. Ensuite, l’aspect physique de Sophia Di Martino s’éloigne de la représentation de Lady Loki dans les comics. Alors que cette dernière est d’un brun foncé dans les pages papiers, la comédienne arbore une chevelure blond clair, comme L’Enchanteresse. Enfin, et c’est l’élément le plus parlant, ce personnage s’appelle visiblement Sylvie. En effet, dans le générique de fin de cet épisode 2, Sophia Di Martino est créditée comme interprète de Sylvie. Et surprise, il s'agit bien là du prénom de la deuxième Enchanteresse.

L'Enchanteresse ©Marvel Comics

Avec tous ces éléments, il y a ainsi de grande chance pour que Sophia Di Martino ne soit pas Lady Loki comme on le pensait, mais bien L’Enchanteresse. Il est également plausible que Marvel Studios ait opté pour un mélange des deux personnages. En effet, Mobius semble persuadé que cette femme est une autre version de Loki, ce qui n’est pas le cas de L’Enchanteresse dans les comics. Après tout, ce ne serait pas la première fois que le MCU modifie les origines d’un héros.

Qui est L’Enchanteresse ?

Initialement, L’Enchanteresse est créée en 1964 par Stan Lee et Jack Kirby. Dénommée Amora, L’Enchanteresse naît à Asgard de parents inconnus. Très rapidement, elle étudie la magie avec Karnilla, la Reine des Normes, mais finit par être renvoyée pour indiscipline. Elle continue l’apprentissage des arts occultes dans son coin. Puis, elle essaye de séduire Thor, pour obtenir une place avantageuse dans la hiérarchie du royaume. Mais le Dieu du tonnerre est déjà épris de la terrienne Jane Foster. Amora va donc tenter d’éliminer cette dernière pour prendre sa place. Évidemment, face à tant de malice et de malhonnêteté, elle attire l’attention de Loki. Les deux super-vilains travaillent régulièrement ensemble pour renverser Asgard.

Amora est donc une puissante asgardienne, et possède les mêmes capacités physiques surdéveloppées que ses semblables. Mais elle a une préférence pour la magie et les arts occultes qu’elle manie à la perfection. Elle est capable de se téléporter, d’entrer en lévitation, de quitter son corps physique, de posséder l’esprit d’autrui et de manipuler parfaitement tout type d’illusions. Pour utiliser ses pouvoirs elle a cependant besoin d’avoir ses mains et sa voix à disposition. Enfin, quand elle s’éloigne d’Asgard, ses pouvoirs s’affaiblissent mais ne disparaissent jamais complètement.

L'Enchanteresse ©Marvel Comics

En 2009, Paul Cornell et Mark Brooks créent la deuxième Enchanteresse. Son histoire est totalement différente. Cette deuxième Enchanteresse est initialement une humaine normale. Nommée Sylvie Lushton, c’est Loki qui lui donne des pouvoirs asgardiens. Alors qu’elle tente de rejoindre les Young Avengers, sa candidature est refusée, à cause de l’origine de ses facultés. Elle se tourne alors vers les Dark Avengers de Norman Osborn. Ce dernier l’accepte, et utilise ses vertus magiques pour augmenter son hégémonie super-héroïque. Après les événements Dark Reign, et la mort de Loki, elle rejoint le groupe des Jeunes Maîtres. Ses compétences sont sensiblement les mêmes que celles de Amora. Elle demeure cependant moins puissante que sa prédécesseure.

Ainsi, il y a maintenant de grandes chances pour que Sophia Di Martino incarne L’Enchanteresse, ou en tout cas un dérivé de Sylvie Lushton. Une nouvelle intéressante qui met de côté la théorie Lady Loki, et qui permet ainsi d’intégrer un nouveau personnage au MCU. Affaire à suivre donc…