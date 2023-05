LOL Qui rit, sort : la réaction cash de Ramzy Bedia aux propos de Blanche Gardin

Après Ahmed Sylla, Ramzy Bedia s'est à son tour exprimé sur le refus de Blanche Gardin de participer à "LOL : Qui rit, sort !" et sur ses propos sur les salaires des participants. Le comédien a expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pas reculé devant "le gros chèque" de la production.

LOL : Qui rit, sort : hors de question pour Blanche Gardin

Le 20 avril 2023, Blanche Gardin publiait sur Facebook un long message à travers lequel elle expliquait son refus de participer au programme LOL : Qui rit, sort !, diffusé sur Prime Video. S'adressant directement à Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, l'humoriste déclarait notamment dans son réquisitoire :

Il se trouve aussi que je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d'être payée 200.000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50.000 euros, c'est-à-dire quatre fois moins, et encore, seulement si je gagne.

La comédienne fustigeait également les conditions de travail de la firme, son impact écologique ou encore son recours "à une main d'oeuvre des camps de concentration ouïghours". Un message auquel Amazon a répondu dans la foulée, arguant que la déclaration de Blanche Gardin contenait "des commentaires faux et inexacts" et mettant en avant son "service d'excellente qualité", "son engagement dans la lutte contre le changement climatique" ainsi que "l'environnement de travail sûr et moderne" qu'elle offre à ses employés.

Certains participants au jeu animé par Philippe Lacheau ont eux aussi réagi aux propos de l'humoriste. Ahmed Sylla a par exemple affirmé que l'actrice aurait "poussé les curseurs" sur les salaires, ajoutant :

Il y a eu une rumeur disant que certains ont pris 300.000 ou 400.000 euros, mais ce n’est pas vrai. Les agents se parlent et ce ne sont pas ces montants-là. Ce n’est pas ce tarif. (...) Je n’ai pas trouvé ça cool de sa part, ça jette l’opprobre sur tous ceux qui l’ont fait. J’aime beaucoup Blanche, même si on ne se connaît pas et qu’on n’est pas potes. En gros ça fait : tous ceux qui l’ont fait vous êtes des nazes, je suis mieux.

Ahmed Sylla - LOL : Qui rit, sort ! ©Prime Video

Ramzy Bedia réagit

Lors d'un entretien accordé au magazine Society, Ramzy Bedia s'est à son tour exprimé sur le sujet. Ce dernier a d'abord assuré que si Blanche Gardin ne veut pas participer à LOL : Qui rit, sort !, "ça la regarde". Il a poursuivi (via RTL) :

Moi, personnellement, quand mes amis carreleurs ou chauffeurs de bus ont su qu'il y avait ce salaire pour une journée de boulot ils m'ont dit : 'Si tu ne le fais pas, on t'ouvre la gorge. Tu sais combien on gagne, nous ? Tu sais comment on se fait chier pour gagner 2.200 euros par mois ? Toi tu as cette chance, alors saisis-la'.

Affirmant avec humour que "(sa) mère le tue" s'il "ne le fait pas", le comédien a conclu :