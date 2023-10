Lupin partie 3 : des abonnés repèrent une erreur dans le premier épisode

La partie 3 de "Lupin" est disponible sur Netflix et des abonnés ont remarqué une petite erreur dans l'épisode 1. Cette incohérence ne parlera cependant qu'aux parisiens, et à ceux qui connaissent les lignes de métros de la Capitale.

Lupin fait son grand retour sur Netflix

Lupin, la série française diffusée sur Netflix, s'inspire (comme son nom l'indique) des aventures d'Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur imaginé par Maurice Leblanc. Depuis son lancement en janvier 2021, elle a connu un succès fulgurant à travers le monde, en partie grâce à Omar Sy et à sa notoriété mondiale dans le rôle principal.

La partie 3 disponible depuis le 5 octobre dernier nous plonge dans une série d'événements palpitants. Assane Diop, après avoir déjoué ses adversaires dans les saisons précédentes, est contraint de vivre dans la clandestinité, loin de sa famille. Claire, son ex-compagne, et leur fils Raoul sont constamment harcelés par les paparazzis et surveillés par la police. L'intrigue s'intensifie avec un audacieux cambriolage dans une bijouterie prestigieuse de la place Vendôme, où la convoitée perle noire est dérobée.

La série nous entraîne ensuite dans l'univers des caïds de cité, avec des parties de poker endiablées, des armes à feu et un braquage spectaculaire de fourgon blindé. Un autre vol mémorable a lieu lors d'une réception dans un somptueux château, où un bracelet orné de diamants est dérobé. Parallèlement à ces événements, la série nous offre des flashbacks nous transportant en 1998, pendant la Coupe du monde de football, où l'on découvre des moments cruciaux du passé d'Assane. De plus, un personnage clé, ayant joué un rôle significatif dans la vie d'Assane, fait son apparition dans cette saison.

Bien qu'elle se classe de nouveau en tête des nouveautés Netflix du mois d'octobre, cette partie 3 pourrait malheureusement voir ses audiences s'effondrer rapidement.

Une erreur se cache dans le premier épisode

Lors du visionnage de l'épisode 1 de Lupin partie 3, de nombreux abonnés vivant en région parisienne ont grincé des dents. En effet, lorsque Assane dérobe la mallette renfermant la fameuse Perle Noire dans le métro, il est censé être à la station Trocadéro, qui se trouve sur les lignes 6 et 9 du métro parisien (le début de la scène montre d'ailleurs l'homme qui transporte la mallette descendre dans cette bouche de métro).

Or, dans le plan suivant, lorsque nous le retrouvons sur le quai, suivi d'Assane, la station dans laquelle ils se trouvent (à priori Olympiades) est une station de la ligne 14 du métro, qui est une ligne automatisée, et sur laquelle ne se trouve pas la station Trocadéro. Lors de leur trajet en métro, ils sont bien dans la ligne 14 (dont le code couleur est le violet, alors que les stations 6 et 9 sont vertes). Assane sort ensuite de la station Pyramides (qui est bien sur la ligne 14).

Évidemment, le choix de ce lieu est avant tout cinématographique tant la ligne 14 est beaucoup plus belle à filmer que les lignes 6 et 9. Seuls les Parisiens auront remarqué cette petite erreur (en revanche les touristes qui pensent que la station Trocadéro est aussi belle vont vite déchanter).

Dans un épisode de la partie 1, c'était une autre incohérence qui avait été repérée par une grande marque.