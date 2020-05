Marvel : le script de She-Hulk est terminé

L'auteure Dana Schwartz, scénariste sur la série Marvel « She-Hulk », offre une mise à jour de l'avancée de la production. Apparemment le script est terminé et le tournage devrait débuter prochainement.

La série She-Hulk fait partie des nombreux shows Marvel à venir prochainement sur la plateforme Disney +. En effet, Marvel Studios et Disney préparent de nombreuses séries adaptées de l'univers Marvel. The Falcon & The Winter Soldier est attendu cet été, tandis qu'une série surprise intitulée Fury Files sort dès le 15 mai. Ce n'est que le début puisque de nombreux shows sont prévus.

Le script de She-Hulk est bouclé

On sait peu de chose sur le projet She-Hulk. Cette série va mettre en scène Jennifer Walters, une héroïne créée en 1980 par Stan Lee et John Buscema. Elle est une avocate réputée, et la cousine de Bruce Banner. Après un grave accident, elle est hospitalisée et a rapidement besoin d'une transfusion sanguine. Les médecins utilisent alors le sang de Bruce Banner qui irradie la jeune femme. Elle se retrouve avec les capacités de Hulk et devient Miss-Hulk.

Il se murmure que Mark Ruffalo apparaîtra dans la série, reprenant ainsi le rôle de Bruce Banner. Difficile de savoir si cette rumeur est vraie. Et puis même si ce caméo est avéré, sous quel forme le personnage va-t-il apparaître ? En Bruce Banner ? En Hulk ? Les deux ?

Une autre rumeur affirme que Marvel Studios serait à la recherche d'une actrice dans le style d'Alison Brie. Cette dernière a émis son intérêt pour la série mais n'a pas confirmé sa participation.

She-Hulk est écrit par un groupe de scénaristes dirigé par Jessica Gao et Dana Schwartz. Cette dernière a récemment révélé sur son compte Twitter que l'écriture du scénario de la première saison de She-Hulk est maintenant terminé.

Le groupe de travail She-Hulk est terminé, donc si vous êtes un showrunner à la recherche d'un écrivain qui fait des blagues, écrit des livres et connaît beaucoup de faits historiques amusants, faites-moi plaisir !!!!

Ainsi, tout en faisant sa propre promotion et en balançant une bouteille à la mer, Dana Schwartz confirme que l'écriture de She-Hulk est terminée et qu'elle est donc à la recherche d'un nouvel emploi. Le tournage devrait débuter prochainement, dès la fin du confinement. Cette première saison devrait débarquer courant 2021 sur Disney +.