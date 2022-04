Moon Knight épisode 3 : un chapitre impressionnant avec le regretté Gaspard Ulliel

L'épisode 3 de « Moon Knight » est disponible sur Disney+ dès ce mercredi 13 avril 2022. L'occasion de s'arrêter sur ce nouveau chapitre, qui rend notamment hommage au regretté comédien français Gaspard Ulliel, décédé cet hiver des suites d'un accident de ski.

Moon Knight : Marc Spector prend les rênes

Créée par Jeremy Slater, la série Moon Knight continue son bonhomme de chemin sur Disney+. Porté par Oscar Isaac, le show se concentre sur le justicier Moon Knight, un héros pas comme les autres qui souffre d'un fort trouble dissociatif de l'identité. En effet, Moon Knight a plusieurs visages.

Pour comprendre son fonctionnement, il faut faire un petit résumé de son histoire. Marc Spector est un dangereux mercenaire. Lors d'une de ses missions en Égypte, ce dernier est gravement blessé. Alors qu'il est aux portes de la mort, le dieu égyptien de la Lune décide de lui sauver la vie. En contrepartie, Marc Spector devient son avatar. Khonshu lui offre le costume et les pouvoirs de Moon Knight en échange d'une servitude totale. À partir de là, Marc Spector va commencer à souffrir d'un trouble de l'identité et va partager son corps avec Steven Grant, qui est sans équivoque la partie gentille et naïve de son identité.

Un épisode 3 davantage porté sur l'action

Ce troisième épisode se passe intégralement en Égypte. Même si le tournage ne s'est pas réellement déroulé dans le pays nord-africain, le réalisateur, Mohamed Diab, d'origine égyptienne, a donné son maximum pour être le plus fidèle à son pays. Les décors, les paysages, l'ambiance et les habitants sont dépeints au plus proche de la réalité. Un point important pour le réalisateur qui voulait partager sa culture avec conviction. Ainsi, dans ce nouveau chapitre, Steven Grant est mis au placard. Cette fois, c'est Marc Spector qui est aux commandes. Une inversion des personnages intéressante et logique puisque Steven Grant était le héros des deux premiers épisodes. Ici les choses s'accélèrent alors que Marc Spector sait dans quelle direction aller !

Moon Knight ©Disney+ / Marvel Studios

C'est l'occasion pour les spectateurs d'en apprendre davantage sur Marc Spector, sur ce qui le motive et sur son but dans la série. En fait, le protagoniste aimerait surtout mener à bien son ultime mission pour être libéré du joug de Khonshu et ainsi rendre le costume de Moon Knight. Un chevalier de la lune qui est d'ailleurs beaucoup plus présent dans ce nouvel opus, qui s'axe davantage sur l'action. En effet, les fans de Moon Knight seront satisfaits de voir le héros en costume une bonne partie de l'épisode. Un moyen d'en apprendre plus sur ses pouvoirs, sur l'étendue de sa puissance et sur ces hypothétiques faiblesses.

La présence de Gaspard Ulliel

Ce troisième épisode met également l'accent sur un nouveau personnage. En effet, dans sa quête pour trouver le tombeau de Ammit, Moon Knight croise la route d'un nouveau héros : Anton Mogart. Ce dernier est incarné par le Français Gaspard Ulliel, décédé le 19 janvier dernier après un tragique accident de ski. Anton Mogart, alias Midnight Man, est un célèbre cambrioleur spécialisé dans la subtilisation de trésors et d'œuvres d'art. Le personnage a la particularité de réaliser ses méfaits à minuit pile, d'où son nom. Dans les comics, il apparaît généralement comme un ennemi de Moon Knight, même s'il lui a parfois apporté son aide. En bref, c'est un personnage ambigu qui sert ses propres intérêts.

Moon Knight ©Marvel Comics

La série Moon Knight reprend à peu près le même postulat de départ pour présenter Anton Mogart. Ici, le personnage de Gaspard Ulliel est un magnat de l'art, qui semble posséder une grande fortune et des moyens illimités. Ici aussi, il ne semble pas être spécialement un ennemi de Moon Knight, mais plutôt un adversaire qui recherche les mêmes choses que lui, et sert ses propres intérêts. Même si Gaspard Ulliel a un petit rôle dans la série Moon Knight (surtout vis-à-vis du dénouement du personnage à la fin de l'épisode 3), il n'empêche que la présence de l'acteur a énormément marqué le réalisateur Mohamed Diad. Ce dernier a récemment évoqué sa rencontre avec le comédien. Des propos rapportés par jeuxvideo.com :

J'ai rencontré Gaspard Ulliel pour la première fois en 2011, à Montpellier. Il avait adoré mon film et on a discuté. On a repris cette conversation quand j'ai eu la chance de le faire jouer dans Moon Knight. Quand j’ai vu le personnage de Mogart, je l’ai contacté et je lui ai proposé le rôle. J'ai toujours senti qu'il avait tout pour devenir une star à Hollywood : le talent et le physique. J’ai été abasourdi par son humilité et son côté terre-à-terre. On aurait dit son tout premier jour sur un plateau. À la fin du tournage, je lui ai dit : Marvel et les fans vont tellement t'adorer, je suis sûr que tu vas revenir. J’étais l’un des seuls à savoir à quel point il comptait dans le cinéma français. Je pense qu'il sera immortel, toujours présent grâce à ses films. Comme James Dean.

Moon Knight ©Disney+

Un joli hommage qui rappelle le talent de Gaspard Ulliel. Pour ceux qui voudraient le revoir une dernière fois, il est donc à l'affiche de ce troisième épisode de Moon Knight d'ores et déjà disponible sur Disney+.