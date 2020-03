Naruto : la plateforme ADN donne accès gratuitement à toute la série

Avec le confinement qui est devenu une réalité impossible à esquiver, tout le monde est à la recherche de bonnes astuces pour passer du bon temps en cette période terne. La plateforme ADN vous propose de vous diriger vers elle pour (re)découvrir l'intégralité de la série animée "Naruto."

En réponse au confinement des français, Canal+ a fait un geste admirable qui risque bien d'en aider plus un. Le groupe permet à tout le monde d'avoir accès gratuitement aux chaînes du bouquet, peu importe la box dont vous disposez. Une démarche qu'on salue, en ces temps où la télé devient un outil indispensable pour passer le temps en intérieur. D'autres aussi font preuve de solidarité, on pense à Orange qui offre l'accès à OCS ou, dans un autre registre, à la plateforme Pornhub qui rend gratuit l'accès au premium.

Une autre initiative est à noter, celle de la plateforme Anime Digital Network. Spécialisée dans l'animation japonaise, elle vient d'annoncer que l'intégralité des épisodes de Naruto et de Naruto Shippuden sont en libre accès chez elle. Rien de plus simple pour en bénéficier, il suffit simplement de se rendre sur le site, sans inscription.

Se lancer dans Naruto va demander du temps !

Le contenu est assez massif pour vous occuper un bon moment car, comme l'indique l'annonce, c'est pas moins de 720 épisodes qui sont à visionner ! Le tout, en VOSTFR si vous le souhaitez. Ce qui représente 1/4 du catalogue d'après ADN. Pour vous donner une idée concrète du temps qu'il faudra pour visionner tout ça, on grimpe aux alentours des 240 heures (chaque épisode dure environ 20 minutes). Une magnifique occasion de se laisser tenter si vous n'avez jamais pu. Pour prendre l'histoire dans le bon ordre, il faut bien entendu commencer par Naruto. La partie Shippuden est, elle, la suite.

Si le confinement venait à s'étendre après les 15 jours annoncés, il va être de plus en plus difficile de refuser cette offre. Ça pourrait être parfait pour que les non-initiés aux mangas mettent un pied dans ce genre avec un hit incontournable en la matière. Ils passeront par des phases de moins bien durant les 720 épisodes de Naruto mais l'aventure vaut le coup. Même pour ceux qui ont déjà tout vu, il pourrait être bon de s'y remettre, non ? Pour les abonnés de Netflix, ils ont déjà accès à Naruto et sa suite mais on parle là d'un service payant. L'offre spéciale s'adresse d'avantage à ceux qui ne sont pas déjà enrôlés du côté du géant américain.