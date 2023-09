One Piece saison 2 : cette annonce de Jamie Lee Curtis va faire plaisir aux fans

Il semble de plus en plus probable que Jamie Lee Curtis participe à la saison 2 de "One Piece". La comédienne a fait part de son envie d'incarner un personnage bien particulier dans les prochains épisodes.

One Piece : un casting peu connu pour la saison 1

Netflix a eu "l'audace" de lancer la saison 1 de One Piece avec un casting composé en grande majorité d'acteurs et d'actrices inconnus du grand public. Un vrai pari quand on sait qu'il s'agit d'une adaptation live d'un des mangas les plus populaires au monde (composé entre autres d'une centaine de tomes et d'un anime à plus de 1000 épisodes), et que plus de 100 millions de dollars ont été déboursés pour réaliser la première salve d'épisodes.

One Piece ©Netflix

Ainsi, le public a fait la découverte d'Iñaki Godoy dans le rôle principal de Luffy, ainsi que d'Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Gibson ou encore Taz Skylar pour incarner respectivement Nami, Zoro, Usopp et Sanji. Avec eux, Vincent Regan, qui interprète le Vice-amiral Garp, est probablement l'acteur avec le plus d'expérience de tout le casting.

Néanmoins, cela n'a pas empêché le public de répondre présent. Et suite au succès de la saison 1, One Piece a rapidement été renouvelée pour une saison 2. Ce qui signifie de nouveaux personnages et donc, des interprètes supplémentaires. Parmi les nouveaux noms qui pourraient rejoindre l'aventure, celui de Jamie Lee Curtis circule de plus en plus. Car la comédienne a affiché elle-même son envie d'incarner un personnage bien spécifique.

Jamie Lee Curtis veut jouer Kureha

En effet, via son compte Instagram, l'interprète de Laurie Strode dans la saga Halloween a partagé une photo du Dr. Kureha, une doctoresse de 141 ans et au style rock 'n' roll bien connue des fans du manga One Piece. De plus, en description, elle explique qu'une fois que la grève à Hollywood sera terminée, elle fera tout pour pouvoir incarner ce personnage dans la série Netflix. Un choix qui n'est pas anodin puisque les fans de l'œuvre originale avaient par le passé exprimé leur envie de voir l'actrice dans ce rôle.

De plus, suite à son post, Matt Owens, l'un des co-créateurs de la série, a répondu en confirmant leur souhait de voir Jamie Lee Curtis incarner Kureha.

C'est pour ça qu'on t'a envoyé cette figurine ! Pas besoin de faire du lobbying. Une fois que nous aurons obtenu ce que nous méritons et que nous aurons repris le travail, parlons-en !

Rien n'est confirmé pour l'instant, mais en voyant la motivation autant de Jamie Lee Curtis que de l'équipe de One Piece, sa présence dans la saison 2 semble très probable. En tout cas, les fans ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme. Il faudra tout de même attendre la fin de la grève des scénaristes à Hollywood, et celle des acteurs et des actrices, pour que cela se concrétise et que la production de la saison 2 puisse avancer.

En attendant, les premiers épisodes restent disponibles sur Netflix.