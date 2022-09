Queen Charlotte : un extrait pour le spin-off de Bridgerton

Après le succès immense de "La Chronique des Bridgerton", Netflix a mis en chantier un spin-off intitulé "Queen Charlotte". Et la plateforme vient de dévoiler un court passage du show.

Bridgerton, l’une des poules aux œufs d’or de Netflix

Fin 2020, Netflix a lancé un véritable phénomène avec La Chronique des Bridgerton. La série est instantanément devenue un énorme carton auprès du public. Au point de battre le record du programme le plus vu de la plateforme de streaming en moins d’un mois. Devant une telle réussite, le show adapté des livres de Julia Quinn par Shonda Rhimes a eu droit à une deuxième saison, qui a aussi rencontré un beau succès.

Queen Charlotte : A Bridgerton Story ©Netflix

Et Netflix, qui veut profiter un maximum de sa poule aux œufs d’or, ne compte pas s’arrêter là. En mai 2021, le service de streaming a officiellement commandé une série spin-off de Bridgerton. Intitulée sobrement Queen Charlotte : A Bridgerton Story, elle s’intéressera à la reine qui a fasciné de nombreux spectateurs lors de ses apparitions dans la série mère.

Queen Charlotte se dévoile avec un premier extrait

Queen Charlotte nous proposera un voyage dans le passé. Car la série spin-off s’intéressera à la jeunesse de son personnage principal. Jouée par Golda Rosheuvel dans Bridgerton, la reine a donc une interprète différent dans le spin-off. C’est cette fois India Ria Amarteifio qui lui prête ses traits. Et on peut déjà la voir à l’œuvre, puisque Netflix vient de mettre en ligne un court extrait de la série.

Plutôt que de dévoiler un court teaser ou une bande-annonce, Netflix a donc opté pour un passage de Queen Charlotte. On découvre ainsi une scène dans laquelle la jeune reine tente de passer par-dessus un mur. Un jeune homme la surprend et l’interroge sur son action. S’engage alors un dialogue entre les deux. On vous laisse découvrir la vidéo en tête d’article.

Rendez-vous en 2023

Netflix a aussi profité de la mise en ligne de l’extrait de Queen Charlotte pour révéler que la série sortirait en 2023. Mais il faudra patienter avant d’avoir une date plus précise. Pour rappel, l’univers Bridgerton se poursuivra ensuite avec la série mère. Celle-ci aura droit à au moins deux nouvelles saisons. Et nul doute que Netflix en commandera d’autres si le succès est au rendez-vous pour les troisième et quatrième chapitres.