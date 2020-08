Sauvés par le gong : un nouveau trailer pour le reboot

Les élèves de Bayside seront bientôt de retour. Peacock vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce du reboot de "Sauvés par le gong", qui sortira bientôt, sans que l’on sache encore précisément quand, sur le service de streaming.

L’intrigue du nouveau Sauvés par le gong

Dans le reboot de Sauvés par le gong, Zack Morris est devenu Gouverneur de Californie. Il se retrouve bientôt au cœur d’un scandale, accusé d’avoir fermé trop d’écoles destinées aux foyers aux plus bas revenus. Il décide alors d’envoyer ces élèves dans les écoles les plus prestigieuses de l’État, dont Bayside, où il a lui-même fait ses études. Les nouveaux élèves vont alors se mélanger aux plus privilégiés et les aider à prendre conscience que la réalité est loin d’être ce qu’ils imaginaient.

Le reboot de Sauvés par le gong a été développé par Tracey Wigfield. Pour ce qui est de la distribution, les fans de la série originale pourront donc retrouver Mark-Paul Gosselaar dans la peau de Zack Morris, mais aussi Elizabeth Berkley dans celle de Jessie Spano, Mario López, qui jouera de nouveau Slater, et Tiffani Thiessen, qui retrouvera son personnage de Kelly.

En revanche, Lark Voorhies, aka Lisa dans la série originale, ne sera pas de retour, et s’était d’ailleurs montrée amère lorsqu’elle avait été interrogée sur le sujet, en février dernier. Dustin Diamond ne reviendra pas non plus prêter ses traits à Scrooch, malgré son omniprésence dans la version originale de Sauvés par le gong.

Les nouveaux élèves de Bayside mis en avant dans le nouveau trailer

Comme c’était le cas dans la première bande-annonce, les nouvelles images de Sauvés par le gong font la part belle au personnage de Slater, et on y voit encore plus Jessie. Et un sentiment de nostalgie domine une nouvelle fois le trailer, comme lorsque cette dernière demande à son ancien camarade joué par López s’il aimerait pouvoir retourner à l’époque où ils étaient élèves à Bayside, et qu’il répond : « Certainement. » On retrouve aussi de très vives couleurs dans les décors et les costumes, et une ambiance qui rappelle celle de l’époque à laquelle se déroulait la première série.

Mais la nouvelle bande-annonce se concentre aussi un peu plus sur la nouvelle génération d’élèves au centre du reboot. Les personnages de Mac Morris, joué par Mitchell Hoog, de Daisy, auquel Haskiri Velasquez prête ses traits, de Lexi, incarnée par Josie Totah, et d’Aisha, interprétée par Alycia-Pascual Peña, y sont notamment mis en avant. Ils seront parmi les principaux protagonistes du reboot de Sauvés par le gong et devraient reprendre le flambeau des six membres principaux de la série originale en s’embourbant dans toutes sortes de situation à Bayside.