Série Harry Potter : les nouveaux visages de personnages majeurs sont officiellement connus !

Les six premiers acteurs de la série "Harry Potter" ont été officiellement annoncés ! Si trois d’entre eux étaient attendus, les trois autres noms n’avaient pas filtré jusqu’à présent.

Des acteurs officiellement annoncés au casting de la série Harry Potter !

L’histoire de la saga Harry Potter va être de nouveau racontée à l’écran. Cette fois, ce sera sous la forme d’une série. Chacun des livres racontant l’histoire de Harry et ses amis fera l’objet d’une saison. La série en comptera donc sept. Francesca Gardiner en sera la showrunner.

Depuis l’annonce de la série Harry Potter, les noms de plusieurs comédiens ont commencé à circuler pour certains des principaux rôles du show. Et le communiqué que l’on attendait vient de tomber. Car HBO a officiellement dévoilé le nom des acteurs choisis pour interpréter les principaux professeurs de Poudlard qui apparaissent dans le premier tome de la saga. Certains étaient attendus, tandis que d’autres sont des surprises.

Les principaux professeurs de Poudlard sont connus

Comme rapporté par Variety, HBO a officiellement confirmé que John Lithgow jouerait Albus Dumbledore. L’acteur avait lui-même avoué avoir accepté ce rôle en février dernier. Choisi pour interpréter Severus Rogue, Paapa Essiedu fera lui aussi bel et bien partie de l’aventure. Et Janet McTeer, annoncée comme potentielle interprète de Minerva McGonagall en mars, incarnera effectivement la directrice-adjointe de Poudlard. En revanche, les trois autres noms dévoilés n’avaient pas filtré jusqu’à présent.

Nick Frost, surtout connu pour être l’un des visages du duo comique qu’il forme avec Simon Pegg, aura la lourde tâche de succéder à Robbie Coltrane dans le rôle de Hagrid. De son côté, Paul Whitehouse (qui était déjà brièvement apparu dans le rôle du chevalier du Catogan dans le film Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban) jouera Rusard. Enfin, le dernier nom à avoir été annoncé par HBO est celui de Luke Thallon. Il prêtera ses traits au professeur Quirinus Quirrell.

Les noms d’autres acteurs bientôt dévoilés ?

Maintenant que les noms des premiers acteurs été officiellement annoncés, on peut penser que HBO va enchaîner les révélations sur le casting de la série Harry Potter. On attend notamment avec impatience de connaître les acteurs choisis pour jouer Harry, Ron et Hermione. Pour rappel, 32 000 enfants ont auditionné pour ces trois rôles ! On devrait donc bientôt connaître les heureux élus.

Le début du tournage de la série Harry Potter est prévu pour cet été. En novembre 2024, le patron de HBO avait expliqué qu’il faudrait sans doute attendre 2027 pour la sortie de la première saison. Espérons que les choses changent dans le bon sens et que le premier chapitre du show soit finalement prêt à être diffusé dès l’année prochaine.