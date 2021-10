Squid Game : la série Netflix devait être un film à l'origine

Diffusée sur Netflix dans un format de neuf épisodes d'une heure (sauf l'épisode 8), "Squid Game" aurait pu être très différente. À l'origine, le créateur avait imaginé son histoire pour un film.

Le carton Squid Game

La Corée du Sud parvient régulièrement à sortir de son chapeau des œuvres marquantes, aussi bien du côté des séries que du cinéma (Dernier train pour Busan, Parasite). Squid Game est le dernier succès en date de Netflix qui nous vient de ce petit pays d'Asie. On y suit plusieurs protagonistes criblés de dettes obligés de participer à des jeux mortels s'ils veulent remporter une immense somme d'argent et ainsi changer totalement de vie. Dans la série, l'horreur est multiple. Il y a évidemment le massacre de centaines de participants lors de ces étapes inspirées de jeux d'enfants, mais également l'idée que toutes ces personnes agissent de leur plein gré. Car si un temps ils auront la possibilité de rentrer chez eux, ils reviendront vite sur leur décision, motivés par l'argent.

Squid Game ©Netflix

Par son discours et son concept qui n'est pas sans rappeler Battle Royal et Hunger Games, Squid Game a vite attiré les abonnés de Netflix. Pour le meilleur et pour le pire, en atteste ce jeu inspiré de la série qui tourna mal dans une école.

Un film avant d'être une série

Hwang Dong-hyuk, le créateur de Squid Game, a déjà donné plusieurs précisions sur sa série. Notamment sur le titre du show, mais également sur sa difficulté à monter son projet. L'auteur est récemment revenu davantage sur les difficultés qu'il a eues en répondant aux questions de Première. En interview, Hwang Dong-hyuk explique avoir d'abord imaginé son œuvre comme un film. C'était alors en 2009, et il venait de terminer l'écriture du scénario. Mais son premier jet ne convainc personne à l'époque.

Il n'a pas été bien reçu par les investisseurs et les gens du secteur. Ils trouvaient l'histoire trop surréaliste, trop dingue, trop étrange, trop non-conformiste. Ils trouvaient ça trop différent en fait. Ils n'étaient pas certains de pouvoir en faire un film à succès, en tout cas pas sur le plan commercial. Ils ne savaient pas vraiment s'il y avait un public prêt à payer pour ce genre de film, qui posait des questions dérangeantes...

Squid Game ©Netflix

Une situation qui laisse perplexe quand on sait que le cinéma coréen n'a généralement pas peur de proposer des films violents et sur des sujets forts. Mais c'est toujours plus évident à monter lorsqu'on est un auteur déjà identifié en Corée, ce qui n'était alors pas encore le cas de Hwang Dong-hyuk - ce n'est qu'en 2017 qu'il réalise The Fortress. Il poursuit néanmoins en expliquant avoir travaillé encore pendant un an sur son film, avant de le laisser de côté.

Nouvelle époque, nouveau format

Puis, en 2018, il est revenu dessus en estimant que l'époque avait évolué depuis et que son script pouvait désormais convenir.

Je me suis rendu compte que le monde était devenu, en fait, bien plus proche de celui décrit dans Squid Game. Un monde où le fossé entre les riches et les pauvres s'est creusé inexorablement. Un monde instable de Cryptomonnaie. Au même moment, Netflix venait d'être lancé en Corée. Alors je me suis dit que si l'histoire ne marchait pas en tant que film, peut-être qu'elle fonctionnerait mieux sous la forme d'une série Netflix ! Début 2019, j'ai proposé mon script aux producteurs de Netflix, et j'ai eu des retours très positifs. Ils savaient que ça pourrait marcher. Alors on a transformé mon film Squid Game en série. Et c'est ainsi qu'elle est née...

Une attente qui aura donc valut la peine. Néanmoins, on se demande désormais ce qu'aurait donné Squid Game sur un film de deux heures par exemple. Bien que la série a de nombreuses qualités, elle trouve tout de même certaines limites et le format d'épisode d'une heure parait parfois un peu trop long. Suite à ces déclarations, des fans pourraient très bien imaginer un nouveau montage. On l'a vu par le passé, avec par exemple la prélogie Star Wars. De plus, une version série de Once Upon a Time... in Hollywood avait été évoquée, tandis qu'un spectateur de The Irishman avait proposé un découpage du film à la manière d'une mini-série.

Squid Game est actuellement disponible sur Netflix.