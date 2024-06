"C'est beaucoup trop triste" : les acteurs de Star Wars The Acolyte réagissent au massacre de l'ép 5

Après la diffusion de l'épisode 5 de "Star Wars The Acolyte", plusieurs membres du casting se sont exprimés sur les révélations qui ont été faites. Attention, cet article contient des spoilers.

Star Wars : l'épisode 5 de The Acolyte restera dans les mémoires

Si les quatre premiers épisodes de Star Wars The Acolyte avaient été plutôt efficaces, ils n'avaient néanmoins pas marqué les esprits plus que cela. Pas de moment réellement marquant, si ce n'est la mort de Carrie Anne-Moss dès la première scène. Un choix qui n'a pas vraiment eu d'impact émotionnel puisqu'on découvrait à peine son personnage, mais qui a eu le don d'étonner (voire d'agacer) étant donné la notoriété de la comédienne. Pour autant, on restait loin du choc de l'épisode 5. Un épisode marqué par des révélations sur l'identité de l'antagoniste de la série, et par la mort de plusieurs personnages principaux qu'on commençait à fortement apprécier.

Leurs interprètes n'ont pas tardé à réagir suite à la diffusion de l'épisode sur Disney+. Ces derniers savaient très bien ce qui les attendait, mais ils ont dû garder le secret pendant de nombreux moins. Ils ont donc enfin pu donner leur point de vue sur les choix de la créatrice Leslye Headland dans une interview d'EW.

"J'aime qu'elle tue des gens"

Pour Dafne Keen, qui joue la Jedi Jecki, il n'y pas vraiment eu de surprise puisque Leslye Headland lui aurait annoncé la couleur d'emblée en lui disant "Tu vas jouer une extraterrestre et tu meurs assez vite". Mais la comédienne n'a pas été déçue du destin de son personnage. Au contraire, cette grande fan de Star Wars a estimé que l'audace de la créatrice était un plus, et permettait au spectateur de s'impliquer davantage.

J'aime vraiment le fait que (Leslye HEadland) tue des gens. Parce que s'il n'y pas de réel danger, quels sont les enjeux ? Comment se sentir concerné par l'histoire ? Leslye nous fait aimer ces personnages pour mieux les massacrer comme des cochons.

Dafne Keen met également en avant le fait que ce massacre de l'épisode 5 de The Acolyte permet de faire de l'antagoniste un véritable méchant (ce qui, d'après nous, a souvent fait défaut dans les séries Star Wars). Qimir, qui s'est donc avéré être un Sith, est "puissant et effrayant" justement parce qu'il se montre impitoyable et qu'il est capable de tuer des personnages appréciés par le public. Chose qui arriverait trop rarement dans certaines sagas d'après l'interprète de Jecki.

Dans les grandes sagas à succès, des réalisateurs ont peur de tuer leurs personnages. Ou alors, ils font en sorte de leur redonner vie, et trouve des astuces de scénaristes pour les garder en vie...

Charlie Barnett ne voulait pas voir la mort de Dafne Keen

Reste que la violence de l'épisode 5 de Star Wars The Acolyte est surprenante étant donné qu'il s'agit d'une production de Disney+. Si on se penche sur les précédentes séries de la plateforme, il faut bien avouer que tout avait été fait pour rester grand public. Leslye Headlan a donc voulu changer cela et a pu imposer son idée en rappelant, qu'avant elle, le public avait déjà vu Anakin éliminer tous les jeunes Padawans.

Pour autant, même si Dafne Keen et Charlie Barnett (Yord) ont accepté leur sort et en plaisantaient ensemble sur le tournage, cela a tout de même été un moment difficile à vivre au moment de filmer les scènes. Du moins pour Charlie Barnett, qui refusa d'assister à la mort de Jecki.

Ils m'ont demandé si je voulais assister à la mort de Dafne, et j'ai répondu : "Non, vous vous foutez de moi ? Je l'adore. Je ne veux pas la voir mourir quatre fois. C'est juste viscéral et beaucoup trop triste. Non, je n'ai pas besoin de tout ça".

Un Seigneur Sith dérangeant

Il n'y a pas que ces deux victimes qui se sont exprimées, mais aussi leur assassin, incarné à l'écran par Manny Jacinto. Ce dernier, qui s'est entraîné quatre mois pour tourner les combats de l'épisode 5, a dû garder le secret sur l'identité du Sith pendant longtemps. Dès lors, il s'est retrouvé naturellement dans la peau de ce personnage qui cache la vérité.

C'est un personnage tellement discret, auquel personne ne prête attention, et tout d'un coup, c'est lui qui tire les ficelles.

L'acteur est ensuite allé plus en détails sur la caractérisation de son personnage, aux antipodes d'un Dark Vador, et a également confirmé que Qimir était bel et bien un Seigneur Sith.

Nous voulions un personnage dérangeant, qui ne soit pas un genre de Dark Vador qui domine l'écran, mais qui dégage de l'étrangeté. C'est ce malaise que ressentent les gens en voyant ce Seigneur Sith.

Enfin, Manny Jacinto a donné un début d'explication sur la dernière phrase que prononce Qimir à la fin de l'épisode 5 de Star Wars The Acolyte. Une phrase mystérieuse ("Même dans la révélation de notre triomphe, nous voyons la profondeur de notre désespoir") qui doit ouvrir vers le troisième acte de la série.

Nous entrons dans un territoire complètement différent. C'est un monde différent que nous allons vous présenter. Pas seulement une nouvelle histoire, mais de nouvelles motivations pour tous les personnages.

La suite de Star Wars The Acolyte sera à découvrir le 3 juillet, date de diffusion de l'épisode 6 sur Disney+.

