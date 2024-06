Star Wars : un nouveau sabre laser introduit dans The Acolyte, les fans vont hurler !

"The Acolyte" va amener de la nouveauté dans l'univers "Star Wars" avec un tout nouveau sabre laser qui sera introduit pour la première fois dans la série de Disney+.

Les nombreux sabres laser de l'univers Star Wars

Pas besoin d'être un fan de Star Wars pour savoir ce qu'est un sabre laser. La célèbre arme imaginée par George Lucas est devenue un des symboles forts de la saga. Et qui n'a pas déjà fait semblant de manier ces épées maniées par les Jedi et les Sith, en reproduisant soi-même le fameux bourdonnement qui les caractérise. À l'origine, les variantes étaient minimes puisque les premiers films n'ont montré qu'un sabre laser bleu ou rouge. Avec Le Retour du Jedi (1983), c'est un sabre vert qu'a découvert le public, entre les mains de Luke. Mais la prélogie a bouleversé les codes avec de nombreux sabres très différents les uns des autres.

D'abord avec le fascinant double sabre laser de Dark Maul (La Menace fantôme), avant que Samuel L Jackson ne parvienne à convaincre George Lucas de lui donner un sabre laser violet. Depuis, entre les films, les séries, les romans ou encore les jeux vidéo, bien d'autres couleurs et formes de sabres ont été introduites dans l'univers Star Wars. Et alors que Disney+ s'apprête à lancer un nouveau show avec The Acolyte, on apprend que, là aussi, il y aura de la nouveauté du côté de ces armes iconiques. La série va introduire de nouvelles armes qui devraient faire réagir les fans, en bien ou en mal...

Un fouet laser et un sabre laser inédit dans The Acolyte

Créée par Leslye Headland, The Acolyte va mettre en scène de nombreux Jedi inédits dans l'univers Star Wars. La série se déroule 100 avant les films de George Lucas, durant l'ère de la Haute République. Une période de paix qui va être bouleversée par l'intervention d'un Sith qui va commencer à tuer plusieurs Jedi... Interrogée par Rotten Tomatoes sur les nouveautés qu'elle avait voulu apporter pour cette série, Leslye Headland a annoncé l'introduction de deux nouvelles armes.

D'abord un sabre laser en forme de fouet, que connaissent les fans hardcore qui se sont plongés dans les livres sur la Haute République. Dedans, la Jedi Vernestra Rwoh se sert de cette arme atypique capable de passer d'un simple sabre laser à un fouet lumineux violet. Dans la série The Acolyte, Rebecca Henderson interprète ce personnage, et elle devrait donc avoir ce sabre avec elle.

Mais ce n'est pas tout, puisque Leslye Headland a aussi imaginé un nouveau sabre inédit. La créatrice aurait proposé son idée au département des accessoires, qui aurait d'abord vu d'un mauvais œil sa proposition.

Quand je l'ai proposé au département des accessoires (...), ils m'ont dit 'Tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas quelque chose qui fonctionnera' et j'ai dit 'S'il vous plaît, si vous pouvez me faire plaisir, ce n'est pas quelque chose que je suis prête à abandonner'. Et finalement ces artisans incroyables ont pu réaliser mon rêve.

Leslye Headland n'a pas donné plus de précision sur ce nouveau sabre, mais on peut imaginer qu'il s'agira de quelque chose de vraiment original, peut-être dans le même esprit que le fouet laser. Le genre de proposition qui devrait diviser les fans de Star Wars, entre les puristes et ceux ouverts à de la nouveauté. D'ailleurs, la créatrice s'est déjà préparée aux réactions du public. Dernièrement, elle mettait en garde certains "fans" qui pourrait se montrer haineux plutôt que d'apporter des critiques légitimes.

The Acolyte sera à découvrir sur Disney+ à partir du 4 juin.

