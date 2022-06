Stranger Things : découvrez le point commun entre Vecna et le Roi de la Nuit de Game of Thrones

Si vous avez trouvé que Vecna dans la saison 4 de Stranger Things ressemblait au Roi de la Nuit de Game of Thrones, c'est normal ! On vous explique tout ci-dessous. Attention ! Cet article contient des SPOILERS sur la saison 4 de "Stranger Things" !

Stranger Things saison 4 : Vecna sème la terreur

Disponible depuis le vendredi 27 mai, le volume 1 de la saison 4 de Stranger Things bat tous les records. Comme l'avait laissé entendre les créateurs, ces nouveaux épisodes sont beaucoup plus sombres et horrifiques que ce à quoi nous avait habitués la série Netflix. En particulier en raison de l'arrivée d'un nouveau méchant : Vecna.

Vecna in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

En effet, dès le premier épisode, on comprend que la nouvelle menace qui plane sur Hawkins est plus dangereuse et violente que les précédentes. Et qu'aucun personnage ne semble à l'abri (enfin, sauf s'il est fan de Kate Bush).

Visuellement, Vecna est impressionnant et son apparence n'est pas sans rappeler un autre méchant emblématique d'une série star : le Roi de la Nuit de Game of Thrones.

L'inspiration Game of Thrones

La ressemblance physique entre Vecna et le leader de l'armée des Marcheurs Blancs s'explique simplement. Comme indiqué par Variety, les frères Duffer, créateurs de Stranger Things, étaient fans du Roi de la Nuit et voulaient un méchant qui s'en approche pour la saison 4.

Le Roi de la Nuit dans Game of Thrones © HBO

Ils ont alors décidé de contacter l'entreprise qui avait donné vie au Roi de la Nuit : BGFX, et à son prothésiste star : Barrie Gower, pour qu'ils imaginent le design de Vecna. La demande des Duffer était que ce dernier devait avoir une allure humaine, contrairement aux Démogorgons ou au Flagelleur Mental.

L'équipe, composée de 15 à 20 personnes, a commencé le processus en moulant la silhouette de Jamie Campbell Bower, qui interprète Vecna. Ils ont ensuite créé les prothèses du personnage avec de l'argile.

Si le procédé est similaire à celui utilisé pour le Roi de la Nuit, il a été beaucoup plus cher pour le méchant de Stranger Things saison 4. En effet, pour Game of Thrones, il s'agissait uniquement de la tête et des épaules (et du maquillage pour les mains), alors que Vecna a été imaginé de la tête aux pieds.

Sculpture de Vecna de Stranger Things © Netflix

De longues heures de pose

La création de la silhouette de Vecna a pris un mois entier. L'équipe de BGFX l'a ensuite laissée reposer dans une piscine remplie d'eau pendant une nuit entière, pour rendre plus facile la séparation des différentes prothèses. Au total, 25 pièces ont été créées, et posées ensuite sur Jamie Campbell Bower au début de chaque jour de tournage (ce qui lui a demandé une longue préparation).

Nous avons abordé ce design davantage comme un maquillage prothétique complet, plutôt que comme un gars déguisé en créature (...) Comme il allait beaucoup interagir avec d'autres acteurs, et beaucoup en gros plans, il fallait que tout soit fin et très ajusté et qu'il soit libre de ses mouvements. Presque tout est collé sur la peau de Jamie avec un adhésif médical

a déclaré Barrie Gower.

Les prothèses du visage en particulier étaient fines, pour que Bower puisse être très expressif. Et pour plus de praticité, l'acteur pouvait enlever le bas de son costume pour aller aux toilettes.

Jamie Campbell Bower se tranforme en Vecna dans Stranger Things saison 4 © Netflix

Après la pose des prothèses, l'équipe de maquillage appliquait un vernis brillant, pour donner à Vecna une apparence proche des autres créatures de l'Upside Down. Les effets spéciaux n'ont été utilisés que pour faire bouger les veines.