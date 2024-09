Stranger Things : un grand cinéaste à la réalisation pour la saison finale

Alors que la cinquième et dernière saison de "Stranger Things" est particulièrement attendue, on apprend désormail’implication d’un grand réalisateur sur la série.

Stranger Things va dévoiler son dernier chapitre

Les fans de Stranger Things sont forcés de prendre leur mal en patience. La quatrième saison est sortie il y a maintenant plus de deux ans sur Netflix. Et la cinquième n’a toujours pas été dévoilée. Sa production a été retardée par la grève qui a secoué Hollywood en 2023.

Les abonnés Netflix attendent donc toujours de découvrir la conclusion d’une série qui aura marqué son époque. Car la cinquième saison de Stranger Things sera la dernière du show créé par Matt et Ross Duffer. Si les fans doivent patienter, ils pourront se montrer optimistes sur la fin du show en apprenant la nouvelle encourageante récemment partagée.

Frank Darabont a réalisé des épisodes clés !

Afin de fêter les trente ans de la sortie du cultissime Les Évadés, Daily Beast a interrogé il y a peu le réalisateur du film, Frank Darabont. Ce dernier a alors confié être sorti de sa retraite pour diriger « des épisodes clés » de la dernière saison de Stranger Things. Le cinéaste a expliqué que le « cœur » et la « positivité » du show l’ont convaincu d’accepter la proposition des frères Duffer :

« Ce qui m’a vraiment tiré de ma retraite est le fait que ma femme et moi adorons cette série. Aujourd’hui, les contenus qu’on nous propose sont souvent sur des gens horribles qui font d’horribles choses pour la cupidité. Mais Stranger Things a tellement de cœur. Cette positivité est quelque chose qui m’a vraiment parlé. »

Quant à la question de savoir si Frank Darabont est définitivement sorti de sa retraite ou s’il n’était de retour derrière les caméras que pour Stranger Things, la réponse n’est pas encore connue. Le cinéaste laisse la porte ouverte à de nouveaux projets : « Le business ne m’a pas manqué, mais être sur un plateau avec des gens créatifs, si… C’était peut-être un retour juste pour cette fois, mais nous avons encore le temps. »

Toujours pas de date de sortie

La nouvelle de la présence de Frank Darabont derrière la caméra pour des épisodes clés de la saison finale de Stranger Things va sans doute enthousiasmer les fans. Et faire grimper encore plus l’impatience autour de cette dernière saison. À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas quand sortira le cinquième chapitre de Stranger Things. En revanche, Netflix a déjà confirmé l’extension de l’univers de la série.

En premier lieu, un spin-off a été annoncé en juin 2022. Puis, en mars 2023, le service de streaming a annoncé le lancement d’un autre projet : un préquel sous la forme d’une pièce de théâtre. Cette pièce a commencé à être jouée en fin d’année 2023 à Londres. Elle se poursuit cette année dans la capitale anglaise. Ensuite, elle prendra la direction de Broadway au printemps 2025.