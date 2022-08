Stranger Things : Joe Quinn (Eddie) retrouve Metallica pour jouer "Master of Puppets"

Dans le final de "Stranger Things" saison 4, Eddie se lance dans une reprise de "Master of Puppets" de Metallica. L'acteur Joe Quinn a pu rejouer le morceau directement avec le groupe lors de leur passage à Lollapalooza.

Les moments musicaux de Stranger Things

La saison 4 de Stranger Things a sans surprise cartonné sur Netflix. Il faut dire que les nouveaux épisodes du show étaient attendus depuis presque trois ans ! Mais à la sortie les fans ont pu retrouver leurs personnages préférés et vivre quelques grands moments. Notamment, une séquence dont on a parlé à de nombreuses, celle de Max devant la tombe de son frère. Un passage émouvant, juste avant que Vecna n'entre dans ses pensées pour l'emmener dans le monde à l'envers. Heureusement, la jeune fille peut compter sur ses amies qui, en lui passant son morceau préféré, Running Up That Hill de Kate Bush, parviennent à la sauver.

Stranger Things ©Netflix

Le tube de 1985 a alors cartonné sur les plateformes de streaming, permettant ainsi à une nouvelle génération de découvrir cette grande artiste qu'est Kate Bush, et à cette dernière d'empocher une somme folle. Mais la chanteuse n'est pas la seule à avoir bénéficié de la popularité de Stranger Things. Quelques semaines après la mise en ligne de la partie 1 de la saison 4, les derniers épisodes sont arrivés sur Netflix. Et dans le final, c'est cette fois Eddie qui a participé à une scène mémorable. Guitare en main, il reprend Master of Puppets de Metallica pour créer une diversion. Le groupe de métal a ainsi lui aussi vu les écoutes de son morceau augmenter de manière impressionnante suite à cet épisode.

Joe Quinn s'offre un jam avec Metallica

Joseph Quinn, l'interprète d'Eddie, n'a pas chômé pour la préparation de cette scène. L'acteur s'est entraîné longtemps pour être capable de jouer au mieux le morceau à la guitare. Et sa récompense n'est pas venue uniquement du public, mais aussi de Metallica. Le groupe l'a accueilli dans sa loge lors de leur concert au festival Lollapalooza, qui se déroulait à Chicago entre le 28 et le 31 juillet. Une rencontre au sommet entre un fan du groupe, et le leader James Hetfield également passionné par la Stranger Things, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous :

Hetfield en a profité pour remercier Joe Quinn d'avoir rendu justice à leur morceau. Mais la récompense ultime est arrivée un peu plus tard lorsque tout ce beau monde s'est fait un petit jam. Mené par Lars Ulrich à la batterie, et avec Hetfield et Kirk Hammett à la guitare, voilà donc l'acteur aux côtés du groupe pour jouer Master of Puppets. Après cette rencontre au sommet dans les coulisses, le groupe a rendu hommage à Stranger Things, sur scène. Pendant le concert, au moment de jouer le titre, le public pouvait en effet voir sur les écrans géants la séquence d'Eddie. Quant à Joe Quinn, il ne risque pas d'oublier ce moment.