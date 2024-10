"Des vagues de pleurs" : le casting de Stranger Things bouleversé par la fin de la série

La conclusion de "Stranger Things" risque d'être très émouvante. Le casting aurait été fortement touché en lisant le scénario du final de la saison 5 de la série Netflix.

Stranger Things : la fin approche pour la série Netflix

Voilà près de 10 ans que Netflix a lancé Stranger Things (2016), cette série fantastique fortement inspirée par le cinéma des années 1980 (on pense notamment à Amblin et aux productions de Steven Spielberg) et par des œuvres littéraires de H. P. Lovecraft et Stephen King. Un programme qui a rapidement touché le cœur des abonnés du service de streaming, ravis de suivre l'aventure de la mystérieuse Eleven et de la bande de jeunes qui l'accompagne. Même si les saisons suivantes se sont à chaque fois fait attendre, le succès de la série n'a pas faibli.

En 2022, la saison 4 a pulvérisé des records de vues. Ce chapitre a également re-popularisé le morceau Running Up That Hill de Kate Bush grâce à son utilisation dans l'épisode 4. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et même Stranger Things va avoir sa conclusion. La saison 5 sera la dernière. Les créateurs Matt Duffer et Ross Duffer souhaitent terminer au mieux le show. Ils ont donc encore pris leur temps pour s'assurer de ne rien bâcler. Mieux encore, la production aurait du storytelling d'un niveau cinématographique. Les épisodes seront alors plus longs pour assurer un grand spectacle, ainsi que des moments d'émotion forts.

"Les gens ont commencé à pleurer"

Après des années de travail, Millie Bobby Brown et les autres interprètes vont faire leurs adieux à leurs personnages. La production est encore en cours, mais une diffusion de la saison 5 de Stranger Things est envisagée pour 2025. De son côté, le casting a déjà pu passer par une phase émouvante lors de la lecture de l'épisode final de la série. C'est ce qu'a confié David Harbour dans le podcast Happy Sad Confused (via People). L'acteur a estimé qu'il s'agissait du "meilleur épisode de Stranger Things" et il a révélé que les acteurs avaient "pleuré de manière incontrôlable" simplement en lisant le scénario.

À la fin de cet épisode (final), pendant que nous le lisions, à peu près à la moitié, les gens ont commencé à pleurer. Puis, pendant les 20 dernières minutes, il y avait des vagues de pleurs incontrôlables de différentes personnes. La réaction de Noah Schnapp a été la plus marquante.

Ces réactions ne sont pas sans rappeler celles du casting de Game of Thrones devant la fin de la saison 8. Des images que HBO avait partagées et qui montraient l'émotion d'Emilia Clarke et de Kit Harington.

Il ne serait pas étonnant que Netflix dévoile à son tour ces coulisses après la diffusion de la saison 5 de Stranger Things. Pour une bonne partie du casting, c'est une page de leur vie qui se tourne. Certains, comme Noah Schnapp, ont grandi avec le show. Ils n'avaient qu'une dizaine d'années lorsque la série a débuté, et sont désormais des adultes. On peut donc comprendre qu'après une décennie, quitter leurs personnages soit un moment particulier. Reste à voir si le public partage leur émotion et accueille positivement le final de Stranger Things. Réponse, on l'espère, en 2025.