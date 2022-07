Stranger Things : sans le Covid la saison 4 aurait pu avoir plus d'épisodes

D'après Ted Sarandos, directeur des contenus de Netflix, la pandémie de Covid aurait eu un impact financier énorme sur la saison 4 de "Stranger Things". Sans cela, deux épisodes supplémentaires auraient pu être envisagés.

Une longue attente pour Stranger Things saison 4

L'attente aura été longue pour les fans de Stranger Things. Alors que la saison 3 du show avait été dévoilée le 4 juillet 2019 sur Netflix, le public a dû prendre son mal en patience pour voir la suite. Trois ans se sont écoulés, et la saison 4 est finalement arrivée sur la plateforme en deux parties (27 mai et 1er juillet 2022). Une attente d'autant plus frustrante que la date de sortie initiale était bien plus tôt (estimée au début de l'année 2021).

Stranger Things ©Netflix

Il faut dire que quelques mois après la diffusion de Stranger Things saison 3, la pandémie de Covid-19 commençait. L'industrie hollywoodienne a logiquement été impactée et la production de la saison 4 a donc été repoussée. Cependant, pas question pour les frères Matt Duffer et Ross Duffer de bâcler leur création pour aller plus vite. Au contraire, bénéficiant d'un important budget, le duo a souhaité proposer une saison encore plus imposante avec un total de neuf épisodes de plus d'une heure, dont un final dépassant les deux heures.

L'impact du Covid sur la série Netflix

Dès lors, en voyant le résultat, difficile de percevoir l'impact du Covid sur la production de la série. Pourtant, sans la pandémie, les choses auraient été très différentes. C'est ce qu'a indiqué récemment Ted Sarandos auprès de Dealine. Le directeur des contenus de Netflix a admis au média américain que la pandémie avait eu un impact financier important sur la plateforme de streaming, puisque 5 à 10% du budget des contenus étaient consacrés à des dépenses liées au coronavirus. Et dans le cas de Stranger Things, la série aurait été "davantage impactée financièrement par la pandémie que les autres créations de la plateforme".

Il précise que pour cette série des précautions "extrêmes ont été prises", notamment pour le casting. La jeunesse des interprètes aurait été prise en compte, tandis que les nombreux lieux de tournage et l'ampleur de la production auraient nécessité une logistique plus importante.

Stranger Things ©Netflix

Enfin, Ted Sarandos fait une révélation surprenante puisqu'il explique à Deadline qu'en retirant cet élément de l'équation, il "aurait été possible d'en tirer deux épisodes supplémentaires". Il n'est pas clair si les frères Duffer avaient envisagé de faire une saison de onze épisodes et n'ont finalement pas pu, ou si Ted Sarandos ne fait que donner une image plus concrète des coûts supplémentaires engendrés par le Covid. Dans tous les cas, il n'y a rien à regretter pour les fans. La saison 4 se tient très bien avec ces neuf épisodes. Et pour ceux qui en redemandent, une cinquième et dernière saison de Stranger Things est déjà en préparation ainsi qu'un possible spin-off.