Superman & Lois : découvrez le nouveau costume de Clark Kent

La prochaine série de la CW, "Superman & Lois", se dévoile doucement avec une nouvelle photo présentant le super-héros dans son célèbre costume. Le show débutera aux Etats-Unis le 23 février 2021.

Superman est de retour !

Alors que cette triste année 2020 touche bientôt à sa fin, une lueur d'espoir pointe le bout de son nez avec 2021. Est-ce un oiseau ? Un avion ? Non, c'est Superman ! Oui, le super-héros mythique reviendra bientôt sur le petit écran dans une série qui lui est (co)consacrée : Superman & Lois. Comme son titre l'indique, le show mettra en scène Clark Kent aux côtés de Lois Lane, interprétés par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch. Après avoir été introduit au sein du Arrowverse dans Supergirl, et avoir participé au dernier crossover Crisis on Infinite Earths, le couple sera donc au centre de ce nouveau programme. Dedans, ils devront gérer leur vie de famille en compagnie de leurs deux enfants, Jonathan et Jordan, incarnés à l'écran par Jordan Elsass et Alexander Garfin. Évidemment, avec un bon nombre d'ennemis qui croiseront leur route.

Superman & Lois est prévue pour le 23 février 2020. En attendant une bande-annonce qui ne devrait pas tarder, la production a décidé de partager sur Twitter une première image symbolique : Superman dans son costume avec, en fond, le globe du Daily Planet - le journal pour lequel Clark et Lois travaillent.

Une image qui en impose et qui semble indiquer que Superman restera proche de Métropolis. S'il comptait partir en retraite à la campagne pour élever ses deux enfants, c'est raté ! On devrait en savoir davantage sur le récit de Superman & Lois et la situation des protagonistes très prochainement.

Une arrivée pour plusieurs départs

Si Superman & Lois sera donc un nouveau programme de la CW, rappelons que d'autres séries du Arrowverse vont elles s'arrêter. Déjà, Arrow s'est conclue début 2020 avec la saison 8. Depuis, on ne devrait même plus appeler cet univers de séries super-héroïques le Arrowverse, mais le CWverse. Ce qui semble indiquer qu'il n'y aura plus un super-héros "central" (pas même Superman) autour duquel faire graviter les autres shows.

De plus, une autre série majeure de la chaîne américaine va faire ses adieux l'année prochaine. Il s'agit de Supergirl qui aura droit à une sixième et dernière saison. Le départ des antennes de la cousine de Superman devrait permettre à celui-ci de prendre encore un peu plus de place. Enfin, Black Lightning va également être stoppée à l'issue de sa saison 4. D'autres programmes pourraient les remplacer par la suite. Un spin-off de Black Lightning centré sur Painkiller pourrait voir le jour, tandis que la série Green Arrow and the Canaries n'est pour le moment ni confirmée ni abandonnée. Affaire à suivre...