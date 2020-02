The Chair : Sandra Oh dans une dramédie produite par les créateurs de Game of Thrones

L’accord passé entre Netflix et David Benioff and D.B. Weiss (les créateurs de la série Game of Thrones) commence enfin à se matérialiser. La série « The Chair » va naître grâce à ça et pourra compter sur Sandra Oh dans l’un des rôles principaux.

L’après-Game of Thrones s’annonçait plus que prometteur pour David Benioff et D.B. Weiss. Le duo était sur un nouveau projet très chaud, Confederate, qui avait suscité la polémique en raison de son sujet quelque peu sulfureux pour le peuple américain. La série, sous forme d’uchronie, devait revoir l’histoire des USA pour changer le dénouement de la guerre de Sécession en faisant des Etats confédérés les gagnants. Une victoire qui aurait engendré une légalisation de l’esclavage. Ce programme devait se faire avec HBO mais on a finalement appris qu’il passait à la trappe.

Benioff et Weiss devaient aussi s’occuper d’une nouvelle trilogie Star Wars pour Lucasfilm. Mais, là également, les compères ont décidé de lâcher l’affaire. La faute à un accord monstrueux passé avec Netflix pour la création de programmes exclusifs. Jugeant que ce deal allait trop les occuper, ils ont préféré tuer dans l’oeuf cette aventure dans l’univers créé par George Lucas. Que vont-ils faire, donc, maintenant ? Si on pouvait s’attendre à quelque chose de spectaculaire pour cette première collaboration avec la firme américaine, il s’avère que le premier projet à naître, The Chair, sera plus réaliste qu’attendu.

Sandra Oh en tête d’affiche de The Chair

L’intrigue se déroulera dans une prestigieuse université, plus précisément dans le département d’anglais, et on apprend que c’est Sandra Oh qui tiendra le rôle principal. Très connue pour son rôle dans Grey’s Anatomy, elle a ensuite brillé dans Killing Eve. Le ton de la série devrait osciller entre la comédie et le drame, pour servir une intrigue dont on ne connaît pas les contours. The Chair sera menée par Amanda Peet en showrunneuse, qui n’est personne d’autre que la femme de David Benioff. Ce dernier et Weiss seront producteurs exécutifs, tout comme Sandra Oh. L’actrice va tourner avec Jay Duplass, engagé au casting dans un rôle inconnu.

On pouvait attendre les deux associés sur un gros titre, après la démonstration de force qu’était Game of Thrones. Mais c’est aussi intéressant qu’ils changent d’ampleur pour The Chair, dont les six épisodes seront d’environ 30 minutes. Aucune date de diffusion n’est encore annoncée.