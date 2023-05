The Idol : The Weeknd a "sacrifié sa santé" pour la série HBO

The Weeknd s'est exprimé sur le défi qu'a été pour lui la série HBO "The Idol". Durant la longue production, notamment à cause de nombreux reshoots, le chanteur aurait même mis à mal sa santé.

The Idol, une série sexy mais problématique ?

La série The Idol fait parler d'elle depuis de longues semaines maintenant. La création de Sam Levinson (Euphoria, Assassniation Nation), The Weeknd (de son vrai nom Abel Tesfaye) et Reza Fahim avait d'abord attiré l'attention avec un premier teaser canon. On y retrouvait Lily-Rose Depp dans le rôle d'une chanteuse pop qui entame une relation sulfureuse avec un étrange patron de club de Los Angeles interprété par The Weeknd. Ainsi, HBO nous promettait une nouvelle œuvre bouillante et sexy qui chercherait à critiquer le monde de la célébrité.

The Idol ©HBO

Cependant, alors que la sortie de la série se faisait attendre, un article de Rolling Stone est venu créer un bad buzz autour du show. Une enquête sur le tournage de la part du média américain qui décrivait des conditions problématiques et une série qui aurait basculé dans le "Torture Porn". HBO a rapidement réagit et affirmé que l'environnement de travail de la production avait été "sûr et respectueux".

Un immense défi pour The Weeknd

Si The Weeknd avait d'abord simplement répondu par un tweet ironique, il s'est récemment exprimé dans une interview donnée à W Magazine. Le chanteur a ainsi justifié le retard qu'avait pris la série en mettant en avant son exigence dans chacune de ses créations musicales, et donc également dans le cas de la série The Idol.

Le cinéma et la télévision sont pour moi un nouveau muscle créatif. Je ne sors pas ma musique tant que je n'estime pas qu'elle est géniale. Pourquoi serait-ce différent ici ?

Il poursuit en expliquant qu'il ne panique jamais, même lorsque tout le monde autour de lui s'inquiète. Lui, parvient à rester calme, et l'est donc resté même devant cette polémique. Et lorsque la série a dû faire de nombreux reshoots suite au départ d'Amy Seimetz (remplacée à la réalisation par Sam Levinson) à cause de différences créatives, The Weeknd s'est retrouvé face à un véritable défi qui aurait eu des conséquences sur sa santé.

C'était un défi de refaire The Idol et, la vérité, c'est que j'ai sacrifié ma santé et mon foyer pour que cela fonctionne. Alors, admettons que ça sorte et que ce soit horrible. Je sais que j'aurai fait de mon mieux.

S'il conclut en affirmant que ce qu'il a pu voir de la série est génial, les spectateurs devront attendre le 4 juin pour découvrir The Idol (via le Pass Warner de Prime Video). Avant cela, le show aura droit à une avant-première exceptionnelle au 76e Festival de Cannes.