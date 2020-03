The Last of Us : la série HBO est-elle une bonne idée ?

C'est l'annonce qui a surpris tout le monde : le jeu vidéo "The Last of Us" va être adapté en série par HBO. Une nouvelle qui nous a immédiatement ravis. Mais prenons un peu de recul pour analyser l'intérêt véritable de cette production.

C'est le jeudi 5 mars 2020 qu'une information pour le moins inattendue est tombée : The Last of Us, immense jeu vidéo acclamé par la critique et les joueurs, va être adapté en série par HBO. Un projet surveillé par le créateur du jeu, Neil Druckmann, et dirigé par Craig Mazin, qui offrait en 2019 l'excellente Chernobyl - toujours sur HBO. Le sentiment premier face à cette annonce fut une grande joie, évidemment. Ne serait-ce qu'en raison des noms associés : Craig Mazin a impressionné avec Chernobyl, et HBO est généralement une valeur très sûre dans le monde télévisuel. Puis, une fois l'émotion retombée, l'heure est à un questionnement plus profond. Quelle vraie pertinence aurait une série The Last of Us ?

Un jeu qui peut se suffire

Pour rappel, The Last of Us est un jeu à la troisième personne de type survival horror. Sorti en 2013 sur Playstation 3, on y suit deux personnages dans un monde post-apocalyptique peuplé de zombies. Le premier est Joel, un homme d'une cinquantaine d'années qui a perdu sa fille il y a vingt ans, au début de l'épidémie. Il rencontre un jour Ellie, une adolescente qui s'avère être la seule à avoir survécu à la morsure d'une créature infectée. Elle devient ainsi un espoir pour l'humanité, et Joel décide de parcourir l'Amérique avec elle pour l'amener à un groupe de résistants.

The Last of Us

The Last of Us peut déjà être considéré comme un jeu quasi-parfait. Un récit passionnant porté par des protagonistes attachants et profonds. Contrairement à d'autres type de jeu, ou éventuellement à certains plus anciens, The Last of Us bénéficie d'un graphisme réaliste, permettant, déjà, une proposition cinématographique au sein du jeu. On pouvait ainsi voir l'influence du 7e art sur le jeu. Comme avec sa scène d'introduction, qui aurait pu sortir d'un film de Steven Spielberg tant la ressemblance (en termes de mise en scène et de maîtrise de l'empathie) avec La Guerre des mondes est frappante.

Si l'adaptation d'un livre ou d'une bande dessinée peut se justifier par une volonté de mettre en images animées des mots, ce n'est pas forcément le cas pour un jeu vidéo. Autant une adaptation improbable d'un jeu comme Tetris devrait être totalement déconnectée du produit d'origine, autant le cas The Last of Us s'avère bien plus complexe. Et ce n'est donc pas tellement pour le gain visuel qu'une adaptation en série serait pertinente (surtout qu'un remaster HD existe). Il serait donc facile de décevoir. En reprenant à l'identique ce que les joueurs ont déjà vu, on y verrait une forme de facilité. Et en s'éloignant trop du produit d'origine, les fans pourraient être déçus. C'est finalement la même problématique lorsqu'un film est tiré en série, et inversement. Cependant, dans ces cas-là, la question du format oblige à des modifications drastiques. Le passage d'un jeu vidéo à une série, lui, donne la possibilité de reproduire l'objet de manière encore plus fidèle. Ce qui, nous l'avons dit, n'est pas forcément une proposition pertinente.

Réhabilitons The Last of Us avec une adaptation fidèle

Reste que, selon nous, il y a bien un intérêt à produire une adaptation de The Last of Us en série. D'abord, car il y a là une possibilité de réhabiliter l'importance de ce jeu dans la culture populaire, de la dévoiler au plus grand nombre. Car le grand public n'est pas forcément connaisseur de The Last of Us. Et pourtant, il a eu la possibilité de voir (sans le savoir) son influence, notamment sur le cinéma. Plusieurs films ont pu puiser leur inspiration, consciemment ou non, dans ce jeu vidéo. L'exemple le plus flagrant reste Logan. Par son récit, la ressemblance entre les duos Joel/Ellie et Logan/Laura, par leur aspect et leur caractère, l'ambiance post-apocalyptique (moins marquée dans Logan, mais tout de même), et certains plans reproduits presque à l'identique.

On pourrait également citer The Last Girl, Le Labyrinthe 2 ou prochainement Sans un bruit 2, dont la première scène de la bande-annonce nous renvoie une fois de plus à la séquence du début du jeu. Ainsi, une adaptation de The Last of Us permettrait, dans un sens, de boucler la boucle. De montrer qu'un jeu vidéo a pu puiser son inspiration dans des œuvres cinématographiques, a pu être source d'inspiration pour d'autres de manière officieuse, avant d'être "suffisamment légitime" pour être reproduite pour un autre médium.

Logan

Mais l'élément qui change vraiment la donne dans cette annonce, c'est évidemment la présence de HBO. La chaîne est un gage de qualité indéniable. Et on sait qu'avec elle les séries ont ce petit truc en plus, que les adaptations, de romans par exemple, deviennent soudain atypiques sous le regard de HBO (une pensée à Leftovers, Sharp Objects ou Westworld). La preuve avec Game of Thrones, qui a fait rentrer le monde des séries dans une nouvelle ère. Le show a montré qu'on pouvait investir des sommes considérables à la télévision, et que le format long donnait la possibilité de développer la richesse d'un univers. Justement, la question du format est une vraie problématique pour les adaptations de jeux vidéo. Au cinéma, celles-ci se sont généralement cassées les dents, se sentant obligées de caser plusieurs dizaines d'heures de jeu dans un long-métrage d'à peine deux heures. En passant par plusieurs épisodes d'une heure (en moyenne), on retrouve le concept de chapitrage, très présent dans les jeux vidéo.

Ainsi, la série The Last of Us a toutes les cartes en main pour reproduire le jeu vidéo le plus fidèlement possible. Et si celle-ci en venait à s'en éloigner, HBO reste une assurance légitime. Un premier indice sur la direction du show pourrait apparaître à l'annonce des premiers noms, et surtout des interprètes qui joueront Joel et Ellie. A ce sujet, on s'est d'ailleurs permis quelques propositions, à découvrir dans notre article sur le casting possible.