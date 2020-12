The Mandalorian : découvrez les Jedi encore en vie à l'époque de la série

La série « The Mandalorian » continue son bonhomme de chemin. Le dernier épisode en date a offert de lourdes révélations et la réintroduction d'Ahsoka Tano. Mando est maintenant à la recherche d'un autre maître Jedi pour former Baby Yoda. Mais quels sont les Jedi encore vivants à ce stade de l'histoire ?

Ahsoka Tano

L'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian emmène Din Djarin sur les traces d'une ancienne Jedi bien connue des aficionados. Il s'agit de la puissante Ahsoka Tano, l'ancienne Padawan d'Anakin Skywalker. Mando pensait que cette maître des arts Jedi allait prendre Baby Yoda sous son aile pour lui apprendre les rudiments du métier. Mais Ahsoka refuse de s'occuper de l'enfant, et conseille au Mandalorien de se rendre sur la planète Tython, berceau des Jedi, pour aller à la rencontre éventuelle d'un Chevalier Jedi ancestral. Mando trouvera les vestiges du tout premier Temple Jedi et devrait, grâce à la Force de Gorgu, croiser d'autres maîtres.

The Mandalorian ©Disney+

Ainsi, à cette époque sombre, il reste très peu de Chevaliers Jedi. Ahsoka Tano souligne elle-même ce point sombre de l'équation : les Jedi se font extrêmement rares, et ce n'est pas sûr que Mando croisera la route d'autres guerriers comme elle le prétend. Pour autant, cinq ans après la fin de Le Retour du Jedi, il en reste quelques-uns.

Luke Skywalker

C'est l'évidence. Luke Skywalker est encore vivant. Et depuis l'épisode 5 de The Mandalorian, il est sur toutes les lèvres. Le personnage de Mark Hamill est toujours de ce monde au moment de la série de Jon Favreau. Le héros emblématique de l'univers Star Wars vient juste de combattre l'Empereur, et de rendre hommage à son défunt père. Difficile de savoir où se trouve exactement le puissant Jedi à ce stade de l'histoire. Après sa victoire contre l'Empire, Luke a parcouru la Galaxie à la recherche d'artefacts et d'informations sur l'Ordre Jedi. Plus tard, il fonde son propre temple d'entraînement, où il s'occupera notamment du futur Kylo Ren. Mais ceci se déroule quelques années après The Mandalorian.

Un nouvel espoir ©LucasFilm

Pour le moment, Luke se ballade sur les traces de ses ancêtre. Un voyage initiatique qui peut vraisemblablement le conduire sur la planète Tython. Ainsi, il n'est pas impossible que Din Djarin croise la route de Luke Skywalker. Surtout que ce dernier sera certainement très intéressé de voir Baby Yoda. Après avoir été entraîné par le puissant Yoda en personne, cette rencontre ferait office de continuité bienvenue. Mais fondamentalement, on ne croit pas vraiment à ce retour. The Mandalorian préfère se concentrer sur de nouveaux personnages ou sur des protagonistes peu connus du grand public.

Ezra Bridger

L'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian laissait planer un doute. Intitulé The Jedi, certains fans ont imaginé le retour d'Ezra Bridger, plutôt que celui d'Ahsoka Tano. Mais Jon Favreau a opté pour le second choix. Héros de la série Star Wars : Rebels, il n'est pas impossible que le jeune Jedi face une apparition dans la série. Dans le final de la série animée, Ezra a entraîné la défaite du grand amiral Thrawn. Les deux hommes se sont perdus dans l'hyperespace après leur bataille finale. À l'heure actuelle, le sort du Jedi est encore inconnu et, à la fin du show, la Mandalorienne Sabine Wren se lance sur ses traces pour le retrouver.

Star Wars : Rebels ©LucasFilm

Si The Mandalorian se déroule quelques années après cette bataille, difficile de savoir où se trouve Ezra et s'il est encore réellement vivant. Lors de The Jedi, Ahsoka Tano demande à Morgan Elsbeth, son adversaire dans l’épisode de Dave Filoni, où se trouve l'amiral Thrawn. Cela signifie que l'ancienne Padawan d'Anakin est à la recherche de ce puissant antagoniste, et par conséquent, peut-être d'Ezra lui-même. Mais une autre théorie vient de sortir. Dave Filoni a effectivement laissé entendre que The Mandalorian se déroule avant la conclusion de Star Wars : Rebels. Dans tous les cas, Ezra Bridger est un candidat solide pour apparaître dans le show. Un retour logique sur tous les points : héros peu connu, un acteur à caster, et une forte popularité.

Kanan Jarrus

Si The Mandalorian se déroule avant la conclusion de Star Wars : Rebels, comme le laisse entendre Dave Filoni, il y a encore un autre Jedi vivant. Il s'agit de Kanan Jarrus, le maître d'Ezra Bridger. Ce dernier trouve la mort dans la dernière saison de Rebels. Mais, peut-être (et on dit bien peut-être), qu'à ce stade de l'histoire, Kanan est encore vivant.

Star Wars : Rebels ©LucasFilm

Cependant, il est très peu probable que ce Jedi puisse s'occuper de Baby Yoda. S'il est encore vivant, et que The Mandalorian se déroule bien avant la fin de Rebels, il est occupé avec Ezra et Ahsoka à combattre Thrawn et ses troupes impériales. Difficile de trouver le temps de se ressourcer dans un Temple Jedi avec un emploi du temps comme celui-ci. Bref, on y croit moyen.

Cal Kestis

C'est un personnage venu du jeu vidéo Star Wars Jedi : Fallen Order. Il est l'un des rares Jedi connus à avoir survécu à la Purge. Bien qu'il ait vécu caché pendant des années, Cal a été forcé de se battre lorsqu'il a été chassé par l'Inquisiteur. Il serait un personnage évidemment intéressant à introduire dans The Mandalorian, notamment parce qu'il est peu connu des fans, n'ayant été aperçu qu'à travers Fallen Order.

Star Wars Jedi : Fallen Order ©EA

La plupart des téléspectateurs ne le connaîtront pas, ce qui permet d'avoir une grande liberté d'action pour Jon Favreau et consort. Et pour les fans du jeu vidéo, son apparition permettrait de donner des éléments de réponse quant à la suite de son histoire. Cependant, The Mandalorian se déroule 23 ans après les événements de Fallen Order, donc difficile de savoir avec certitude si Cal Kestis est encore vivant.

Cere Junda

C'est un autre personnage issu de Star Wars Jedi : Fallen Order. Cere Junda a réussi à échapper au massacre initial de l'Ordre 66, mais a ensuite été capturée et torturée. Elle s'est finalement échappée en puisant dans le côté obscur de la Force pour tuer ses ravisseurs. À la suite de ce jeu dangereux, elle a supprimé ses connexions avec la Force de peur de tomber totalement du côté obscur.

Star Wars Jedi : Fallen Order ©EA

Elle a par la suite travaillé aux côtés de Cal Kestis pour tenter de restaurer l'Ordre Jedi. Son expérience ferait d'elle une enseignante précieuse pour Baby Yoda. Si elle est toujours en vie à l'époque de The Mandalorian.

Mace Windu

C'est la grosse théorie du moment (même si on a du mal à y croire). Mace Windu est officiellement mort à ce stade de l'histoire. Tué par Palpatine dans La Revanche des Sith. Pour autant, de nombreux fans refusent de croire cette réalité. Ils estiment que le personnage de Samuel L Jackson ne peut être assassiné aussi facilement.

La Revanche des Sith ©LucasFilm

Ce maître Jedi extrêmement puissant peut éventuellement avoir survécu à sa chute dans Star Wars III. Il peut éventuellement être resté caché pendant toute la durée de la trilogie originale. Et il peut, éventuellement, être de nouveau interprété par le même Samuel L Jackson. C'est une théorie excitante, mais qui ne repose pour le moment sur aucun fondement. À l'heure actuelle, Mace Windu est mort. Mais dans l'univers Star Wars, la mort s'apparente davantage à une mauvaise grippe qu'à un état irrévocable. Alors, pourquoi pas ?

Leia Organa

La sœur de Luke Skywalker est elle aussi encore vivante. Comme Luke, elle vient de défaire l'Empire, et vit une retraite agréable avec Han Solo, et leur petit garçon : Ben Solo. Bien que n'étant pas Jedi dans la trilogie originale, elle le devient dans la postlogie. Les Derniers Jedi et L'Ascension de Skywalker confirment que l'ancienne princesse est un Chevalier Jedi au même titre que son puissant frère. Elle a même reçu une formation des mains de Luke en personne.

Un nouvel espoir ©LucasFilm

Leia est actuellement occupée par ses fonctions sénatoriales au sein de la Nouvelle République, le gouvernement galactique qui a été établi après la chute de l'Empire. Compte tenu de ses fonctions politiques, de sa formation Jedi, et (a priori) de son rôle de mère, on voit mal comment elle aurait le temps de débarquer sur Tython pour rencontre Baby Yoda. De même, il faudrait trouver une nouvelle actrice pour remplacer feu Carrie Fisher. Un exercice risqué... Même si le personnage est encore bien vivant, elle n'est pas la candidate la plus évidente pour apparaître devant Din Djarin.