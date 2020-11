The Mandalorian : une référence discrète à Rey s'est dissimulée dans le dernier épisode

L'épisode 4 de la saison 2 de « The Mandalorian » réserve encore quelques surprises. Une référence discrète à Rey, l'héroïne de la dernière trilogie, s'est glissée dans l'épisode réalisé par Carl Weathers.

The Mandalorian S2, un épisode 4 très riche

Le dernier épisode en date de The Mandalorian, sorti le 20 novembre dernier sur Disney +, a attisé un intérêt tout particulier des fans. En effet, ce nouveau chapitre, mis en scène par Carl Weathers, regorge de références, d'easter eggs et de clins d’œil étonnants. Ce douzième chapitre a entraîné la sortie d'un florilège de théories en tout genre sur la suite du show, et sur la fonction de Baby Yoda dans l'intrigue. Même le réalisateur a apporté sa propre déclaration sur ce dernier épisode qui abonde en indices quant à la suite des aventures de Din Djarin. Mais avez-vous remarqué ce très discret easter egg ?

Une référence discrète à Rey

Dans ce quatrième épisode de The Mandalorian, Mando est obligé de faire une escale sur la planète Nevarro. Il doit faire réparer son vaisseau : le Razor Crest. Il retrouve ses alliés de la première saison, à savoir Greef Karga et Cara Dune. Ces derniers lui demandent de l'aide pour réduire en cendres un complexe militaire de l'Empire. Mais notre héros est contraint de laisser Baby Yoda dans l'école du village. Un lieu où il sera en sécurité, pendant qu'il va jouer les justiciers. Une séquence qui réserve un easter egg très secret.

Daisy Ridley dans "Les Derniers Jedi" ©LucasFilm

Dans cette école, où Baby Yoda va voler les macarons de son voisin de table, de nombreux enfants assistent au cours d'un droïde de protocole. Parmi cette assistance une enfant a retenu notre attention. Lors du plan d'ensemble pour poser le décor de cette salle de classe, l'une des jeunes filles porte une coiffure très similaire à celle de Rey dans la postlogie. Rey, incarnée par Daisy Ridley, a été introduite dans Le Réveil de la Force et est devenue la figure emblématique de cette nouvelle trilogie. Cette célèbre Jedi porte notamment une coupe de cheveux très représentative. Affublée de trois chignons, elle est présente dans les trois films de la saga. Une coupe de cheveux également portée par cette mystérieuse jeune fille dans cet épisode de The Mandalorian.

The Mandalorian ©Disney +

Il n'en faut pas plus pour que quelques théories avancent qu'il s'agit du même personnage. Des hypothèses, certes attrayantes, mais qui ne tiennent malheureusement pas la route. The Mandalorian se déroule cinq ans après Le Retour du Jedi, et à cette époque (si Rey est déjà née), la protagoniste est bloquée sur Jakku. En effet, dans le film de J.J. Abrams, elle explique qu'elle a passé toute son enfance coincée sur la même planète. Il y a donc peu de chance que la jeune fille puisse apparaître sur Nevarro. Ainsi, il s'agit finalement plutôt d'un clin d’œil discret à l'héroïne que d'une véritable connexion. Dommage.