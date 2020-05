The Office US : les acteurs recréent une scène culte de la série en plein confinement

"The Office" continue de faire des heureux même en pleine période de confinement. Les acteurs se sont retrouvés par écrans interposés pour recréer une scène culte de la série.

On vous parlait le mois dernier de la nouvelle émission sur YouTube lancée par John Krasinski. L'acteur de The Office avait vu le lancement de son film, Sans un Bruit 2, reporté dû au coronavirus, mais cela ne l’avait pas empêché de trouver un autre projet pour l’occuper pendant la période de confinement. Après avoir ainsi accueilli Steve Carell dans le premier épisode de son talk-show à la maison, John Krasinski a accueilli d’autres anciens collègues de The Office pour un événement assez particulier.

Les acteurs recréent le mariage de Jim et Pam

Après des segments remplis de bonne humeur et des apparitions spéciales d’Emily Blunt et Emma Stone, John Krasinski a accueilli Susan et John, un couple particulièrement fan de The Office en dernière partie d’émission. Tellement fans qu’ils ont même recréé la demande en mariage que Jim fait à Pam dans un épisode de la série. Le futur marié avait même envoyé un tweet demandant si l’acteur pouvait se rendre à leur mariage. A défaut d’être présent en chair et en os, John Krasinski a voulu participer au mariage à sa propre manière. Pour rendre ce moment encore plus incroyable, l’acteur s’est fait ordonner pasteur et a proposé au couple de les marier par écran interposé ! Après avoir invité la famille du couple, c'est Jenna Fischer - qui interprète Pam dans la série - qui est apparue dans le rôle de la demoiselle d'honneur.

La surprise était donc complète quand John Krasinski a invité le cast de The Office à recréer la danse surprise faite pendant le mariage de Jim et Pam. Steve Carell, Jenna Fischer, Mindy Kaling, B.J. Novak, Ed Helms… tous étaient présents (bien confinés chez eux) pour prêter main forte avec quelques pas de danse. Une surprise qui a sans aucun doute rendu cette cérémonie de mariage déjà particulière encore plus spéciale pour le couple.

Cela fait maintenant 6 semaines que l’émission Some Good News a commencé et la chaîne compte déjà plus de 2 millions d’abonnés. Une émission centrée sur les bonnes nouvelles et les bons moments, et cette cérémonie de mariage n’aura pas échappé à la règle.

Vous pouvez regarder l'épisode ci-dessous: