The Witcher : une bande-annonce impressionnante pour la saison 3

Alors que la troisième saison de "The Witcher" débarquera dans quelques semaines sur Netflix, la plateforme de streaming vient d’en dévoiler les premières images. Et celles-ci sont très prometteuses...

The Witcher de retour dans quelques semaines

Après deux ans d’attente, les fans de The Witcher pourront bientôt découvrir la troisième saison de la série lancée en 2019. Suite aux événements du chapitre précédent, Geralt y fera tout son possible pour protéger Ciri des monarques, mages et autres créatures qui veulent s’en prendre à elle. Le célèbre Sorceleur pourra compter sur l'aide de Yennefer, chargée de l’entrainement magique de la jeune femme. Ensemble, le trio affrontera de nombreux dangers.

The Witcher saison 3 © Netflix

Le troisième chapitre de The Witcher arrivera en deux parties sur Netflix. Les épisodes 1 à 5 arriveront sur la plateforme le 29 juin prochain. Puis, les fans pourront découvrir les épisodes 6 à 8 le 27 juillet. Et, à quelques semaines de la sortie de la première salve d’épisodes, Netflix vient de dévoiler la bande-annonce du troisième chapitre de la série créée par Lauren Schmidt Hissrich.

Des images spectaculaires pour la saison 3

Les images dévoilées du nouveau chapitre de The Witcher nous promettent une saison grandiose, ponctuée de scènes mémorables. Alors que l’on peut notamment y voir Yennefer superviser l’entraînement magique de Ciri, les nombreux dangers qui menacent le personnage interprété par Freya Allan y sont très présents. Et la guerre semble se préparer. Ce qui effraie même Geralt…

Pour rappel, The Witcher ne s’arrêtera pas là puisqu’une quatrième saison a d’ores-et-déjà été officialisée. En revanche, Henry Cavill n’y prendra pas part. Il sera remplacé par Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt. Deux personnages présents dans les jeux vidéo et les livres d’Andrzej Sapkowski devraient y être introduits.

Malgré la colère de nombreux fans suite au départ de Cavill, Netflix a également officialisé le lancement d’une saison 5 il y a quelques jours. Et un autre spin-off avec Dolph Lundgren, qui devrait être centré sur la bande des Rats, est également en préparation.