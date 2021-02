Théorie WandaVision : Agnès pourrait être responsable de tout

Wanda n'est peut-être pas celle qui contrôle tout à Westview. Une autre protagoniste pourrait être à l'origine des modifications dans "WandaVision". Il pourrait s'agir d'Agnès, la gentille voisine qui cache semble-t-il son jeu.

Bientôt l'introduction d'Agatha Harkness ?

Disponible chaque vendredi sur Disney +, la série WandaVision fait couler beaucoup d'encre. Dirigée par Jac Schaeffer, elle raconte le destin de Wanda, toujours interprétée par Elizabeth Olsen, après les événements de Avengers : Endgame. Déstabilisée par la mort de Vision, elle décide de le ramener à la vie. Pour cela, elle crée toute une réalité alternative intitulée Westview. Le dernier épisode en date vient poser de nouvelles questions grâce à un twist final renversant. L'arrivée de Pietro suggère que Wanda ne contrôle finalement peut-être pas tout, et qu'un autre personnage se joue d'elle. Certains pensent qu'il s'agit de Mephisto, tandis que d'autres penchent davantage vers la thèse d'Agatha Harkness.

Agatha Harkness ©Marvel Comics

Cette dernière est une puissante sorcière, et une des plus anciennes de l'univers Marvel. Créée en 1970 par Stan Lee et Jack Kirby, elle est généralement accompagnée d'un chat noir nommé Ebony. Dans les comics, elle joue le rôle de mentor pour Wanda, puis de nounou pour Franklin Richards, le fils de Reed Richards et Jane Storm. De nombreux éléments suggèrent que Agnès, le personnage incarné par Kathryn Hahn, pourrait en réalité être Agatha Harkness.

Agnès est-elle Agatha Harkness ?

Plusieurs éléments tendent à confirmer l'identité cachée d'Agnès. Déjà, les deux noms commencent par la lettre A. Ce n'est peut-être qu'une simple coïncidence, mais celles-ci n'existent pas dans l'univers Marvel. Ensuite, elle parle sans arrêt de son mari Ralph, mais celui-ci est pour le moment absent du show. Et le S.W.O.R.D n'a aucun élément sur cet étrange individu. Tandis que l'organisation qui surveille Westview a des dossiers sur tous les habitants, Agnès et Ralph demeurent les seuls aux fichiers vierges. Ensuite, Agnès joue le rôle de la bonne voisine.

Agnès (Kathryn Hahn) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Un rôle qui se rapproche de son statut d'aide dans les comics. Elle vient constamment au secours de Wanda, comme si elle savait tout de ce qu'il se trame à l'avance. Elle a apporté de la nourriture pour que Wanda puisse préparer son dîner dans le premier épisode, elle a prêté son lapin au couple dans le deuxième épisode, etc... De plus, elle semble au courant de ce qui se passe réellement à Westview. Dans l'épisode 3, elle discute avec l'autre voisin de Wanda et Vision : Herb. Elle semble avoir recruté ce dernier pour espionner le couple de justiciers. Et Vision interrompt une discussion étrange, qui semble donner raison à notre théorie. Enfin, dans les différentes bandes-annonces de la série, Agnès peut être aperçue avec un chapeau de sorcière pendant un épisode qui semble se dérouler à la période d'Halloween.

Agnès contrôle tout ?

Contrairement aux autres voisins, Agnès semble avoir une compréhension plus profonde de ce qui passe à Westview. Elle donne l'impression d'avoir reconnu Monica Rambeau comme une étrangère, mais elle a également empêché Herb de trop en révéler à Vision. Il se pourrait même qu'Agnès l'ait sorti de sa léthargie comme Vision le démontre sur un de ses collègues de travail dans l'épisode 5. Ce dernier demande d'ailleurs à l’androïde de l'aider : « Tu dois l'arrêter. Elle est dans ma tête ». Mais le pronom féminin ne précise pas vraiment l'identité de son ravisseur, qui pourrait totalement être Agnès.

Agnès (Kathryn Hahn) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Dans ce même épisode, Agnès semble avoir connaissance des pouvoirs de Wanda. Alors qu'elles sont interrompues par Vision, elle demande à Wanda si elle souhaite reprendre sa réplique (« take it from the top »). Une phrase lourde de sens qui fait référence aux différents sauts temporels effectués par Wanda depuis le début de la série. Agnès a donc conscience que La Sorcière Rouge contrôle le montage du show, et fait à peu près ce qu'elle veut. Et elle lui propose carrément d'utiliser ses capacités pour modifier la réalité une fois de plus.

Ensuite, toujours dans ce chapitre 5, Wanda ne se cache plus face à Agnès. Elle ne se dissimule plus pour utiliser ses pouvoirs, et en use librement devant sa voisine. Un acte qui fait donc référence directement à leur relation dans les comics. Autre élément : c'est Agnès qui trouve le cadavre du chien Sparky. Difficile de savoir si c'est elle qui a tué le petit animal, et si c'est un test pour stimuler les pouvoirs de Wanda et la forcer à le ramener à la vie.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Enfin, et c'est peut-être le plus probant des indices. Toujours dans le dernier épisode de WandaVision, Agnès rend visite à Wanda et Vision qui s'occupent de leurs enfants. La voisine se penche au-dessus des berceaux et asperge les enfants de lavande. Elle explique qu'elle et son mari en utilisent le soir. Quelques instants après, quand le couple revient près de leurs bébés, ces derniers ont disparu. Ils entrent alors dans le champ, grandis et plus vieux d'une dizaine d'années. Si, à première vue, Wanda est derrière ce phénomène, il est également possible que la lavande d'Agnès, combinée à ses pouvoirs magiques, soient responsables de ce miracle.

Etrangement, quand Wanda parle de son frère à ses enfants, Pietro apparaît comme par magie à la porte de la maison. Une révélation qui ne semble pas être maîtrisée par Wanda, mais issue de la volonté de quelqu'un d'autre. Sûrement Agnès, alias Agatha Harkness, qui devrait logiquement se dévoiler à la fin de la saison.