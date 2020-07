Umbrella Academy saison 2 : découvrez la scène d’introduction

La deuxième saison d’"Umbrella Academy" se rapproche à grands pas. En attendant sa sortie ce vendredi 31 juillet, Netflix vient d’en mettre en ligne les premières minutes gratuitement.

L’histoire d’Umbrella Academy

Créée par Steve Blackman et basée sur la série de comics de Gerard Way et Garbiel Bà, Umbrella Academy raconte les aventures des frères et sœurs Hargreeves, tous nés le même jour et dotés de super pouvoirs. Mais après avoir été adoptés par Sir Reginald Hargreeves, un industriel milliardaire, puis préparés à sauver le monde d’une future apocalypse, les frères et sœurs s’éloignent lorsqu’ils deviennent adolescents. Désormais trentenaires, les six membres de la famille encore en vie se retrouvent à la mort de leur père, et doivent faire équipe pour stopper la menace d’apocalypse qui pèse sur le monde. Mais avec leurs personnalités et pouvoirs différents, ils vont d’abord devoir s’entendre s’ils veulent y parvenir.

Les frères et sœurs Hargreeves sont joués par Ellen Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallagher, David Castañeda et Justin H. Min.

La famille Hargreeves au cœur d’un conflit dans le début de la saison 2 d’Umbrella Academy

Attention car la suite de cet article contient des spoilers sur la deuxième saison d’Umbrella Academy !

En attendant sa sortie, Netflix continue de teaser activement la deuxième saison d’Umbrella Academy. Après avoir d’abord mis en ligne des posters, puis des premières images et la bande-annonce de ce deuxième chapitre, le géant du streaming vient d’en lâcher les premières minutes. Et ces premières images illustrent ce que révélait le synopsis de la saison sur la situation des frères et sœurs Hargreeves. On retrouve ainsi Numéro Cinq propulsé dans le Dallas de 1963, en plein conflit entre les Américains et les Russes ! Le jeune homme, confus, cherche à comprendre ce qu’il se passe alors qu’il voit soudainement arriver ses frères et sœurs qui sèment le chaos au milieu de la bataille. Lorsque Diego l’interpelle, le jeune homme s’apprête à aller les aider, mais Hazel apparaît bientôt et lui demande de le suivre s’il veut pouvoir sauver sa famille. Numéro Cinq prend alors sa main, et ils se téléportent instantanément. On voit les cinq frères et sœurs restants se rassembler alors que des bombes nucléaires s’écrasent sur le sol. On imagine que Numéro Cinq va retourner encore plus tôt dans le passé pour retrouver ses frères et sœurs et empêcher l’apocalypse nucléaire à laquelle il vient juste d’échapper.

Ces premières images devraient ravir les amateurs d’Umbrella Academy, puisqu’on y découvre que la deuxième saison commencera fort... A voir sur Netflix dès le 31 juillet.