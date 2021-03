WandaVision : Agatha Harkness peut-elle revenir dans le MCU ? Kathryn Hahn l'espère

Après le final de « WandaVision » quelques questions demeurent. L'une d'entre elles concerne Agatha Harkness. Effectivement, on est en droit de se demander si la puissante sorcière incarnée par Kathryn Hahn va revenir dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LA FIN DE WANDAVISION !

WandaVision : un final grandiose

Le 5 mars dernier, Disney+ a dévoilé l'épisode final de la première saison de la série WandaVision. Un dénouement imposant, et surtout bourré d'indice quant à la suite du MCU. Dans ce dernier opus, Wanda parvient à se défaire d'Agatha Harkness, et décide de partir seule, se ressourcer et en apprendre davantage sur le Darkhold, un puissant livre de magie noire. Mais avant de quitter Westview, La Sorcière Rouge décide d'enfermer Agatha Harkness dans le personnage d'Agnès, la gentille voisine des premiers épisodes qui lui servait de couverture. La méchante sorcière n'est donc plus libre de ses gestes et de sa pensée. Reste maintenant à savoir si Agatha Harkness reviendra dans le futur du MCU.

Agatha Harkness va-t-elle revenir ?

Bien qu'Agatha Harkness a été maîtrisée par Wanda, elle est pour le moment encore en vie. Ce qui laisse présager un possible retour dans de futurs programmes du MCU. Dans une nouvelle interview avec le New York Times, Kathryn Hahn a admis qu'elle adorerait revenir dans la peau du personnage pour d'autres projets de la firme :

Je veux avoir une autre occasion de jouer Agatha. Maintenant que j'en ai un avant-goût, je me dis : " Ahh. Je l'aime vraiment, vraiment."

Agatha Harkness (Kathryn Hahn) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

L'entrée de Kathryn Hahn dans le MCU s'est avéré payant. Les fans ont globalement apprécié ce nouveau personnage, déjà connu des lecteurs de comics. Dans le dernier épisode, le personnage montre à Wanda l'étendue de sa puissance, et la met en garde contre l'utilisation de la Magie du Chaos. Même si Agatha est dans une sorte de stase, son retour futur n'est pas impossible, bien qu'elle pourrait, pour le moment, souhaiter vivre une vie ordinaire :

En fait, je ne pense pas, en fin de compte, qu'elle s'en soucie. Elle avait besoin de se reposer pendant une seconde. Elle a été très agitée. Je pense qu'elle était très seule, pendant très, très longtemps. Elle adore avoir la compagnie - aime le facteur, aime Ralph, aime Dottie. Pour le moment, je pense qu'elle est en fait OK pour simplement desserrer le corset et s'asseoir et prendre un muffin et un café au lait.

Bien que la menace Agatha Harkness soit pour le moment évitée, son retour pourrait être totalement possible. Teyonah Parris, qui joue Monica Rambeau dans la série, sera prochainement au casting de Captain Marvel 2. Une décision qui confirme que les comédiens du petit écran sont voués à passer sur le grand. Le destin de Kathryn Hahn sera peut-être similaire. Après tout, Doctor Strange et le Multivers de la Folie sera un film sur la magie noire. Peut-être qu'Agatha Harkness y jouera un rôle.