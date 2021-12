Westworld S4, House of the Dragon... Les séries HBO de 2022 dévoilées en vidéo

HBO a dévoilé une bande-annonce de ses séries de 2022. Au programme, "Weswtorld" saison 4, "House of the Dragon", "Euphoria" saison 2, "Peacemaker" et d'autres nouveautés qui donnent très envie.

Enfin des images pour Westworld saison 4

Il y a trois mois HBO Max nous donnait un aperçu de ses programmes à venir. Le service américain récidive avec cette fois une bande-annonce des séries attendues pour 2022. L'occasion pour nous de découvrir notamment des images de Westworld saison 4. Une saison qui se fait attendre depuis un moment. La précédente ayant été diffusée en mars 2020. On ne sait pas quand les nouveaux épisodes seront diffusés, mais les images donnent envie.

Maeve (Thandiwe Newton) - Westworld ©HBO Max

Déjà, on note le retour de Maeve (Thandiwe Newton) qui apparaît dans une tenue décontractée en plein désert dès le début de la vidéo. Puis, à la 22e seconde de la vidéo on peut voir, a priori, Bernard (Jeffrey Wright) de dos et arrive dans un décor naturel qui ressemble beaucoup au premier monde de Westworld. S'en suivent des plans sur Caleb (Aaron Paul) et l'homme en noir (Ed Harris). Tous les deux sont dans le monde moderne qu'on avait laissé en plein chaos à la fin de la saison 3. C'est pour l'instant peu de choses mais on espère que bientôt une bande-annonce digne de ce nom nous permettra d'en découvrir davantage sur Westworld saison 4.

House of the Dragon, Peacemaker et d'autres nouveautés

L'autre gros morceau de 2022 pour HBO, ce sera évidemment House of the Dragon. Le préquel de Game of Thrones a déjà eu droit à un premier teaser et malheureusement cette bande-annonce ne nous en montre pas davantage. Elle fait donc office de rattrapage pour ceux qui seraient passés à côté de la vidéo précédente. Sinon, elle permet de faire un peu plus monter la hype autour des programmes HBO.

Car à côté, il y aura beaucoup de séries qui donnent envie. En début d'année on pourra découvrir Euphoria saison 2. Sont également attendues les séries les nouvelles saisons de His Dark Materials, Barry, Gossip Girl ou encore The Flight Attendant.

Enfin, les nouveautés sont aussi très engageantes. Outre le revival de Pretty Little Liars, on découvre ici des premières images de DMZ avec Rosario Dawson, la nouvelle création de David E. Kelley, Love & Death, avec Elizabeth Olsen, et The Time Traveler's Wife avec Rose Leslie.

Elizabeth Olsen - Love & Death ©HBO Max

On attend aussi beaucoup de Peacemaker, et les la mini-séries The Staircase, avec Colin Firth, et The White House Plumbers, ne seront pas en reste. Cette dernière s'intéressera au scandale du Watergate et mettra en scène Woody Harrelson, Justin Theroux, Domhnall Gleeson et Lena Headey. Voilà qui promet une très bonne année 2022.