Westworld saison 3 : que nous réserve l'épisode 2 ?

"Westworld" a fait son retour sur HBO et OCS en France avec sa troisième saison. Des débuts forts prometteurs qui laissent apercevoir un nouveau terrain de jeu. Avant la diffusion du second épisode, découvrez ce qui vous y attend avec la bande-annonce.

Après deux saisons raccrochées aux parcs, Westworld est vraisemblablement en train de se réinventer d'après ce que le premier épisode de la nouvelle saison nous laisse entrevoir. Dolores (Evan Rachel Wood) a pénétré dans le monde des humains, comme le souhaitait. Quasiment tout tournait autour d'elle lors de ce retour mais la bande-annonce de l'épisode 2 nous prépare à retrouver des vieilles connaissances. À commencer par Charlotte (Tessa Thompson), qui n'avait eu qu'une brève apparition. La précédente saison nous avait laissés avec un gros chamboulement la concernant, car Dolores avait pris possession de son enveloppe charnelle, avant de retrouver la sienne. On ne sait donc pas qui est actuellement Charlotte et on espère avoir un début de réponse dans cet épisode à venir (bande-annonce ci-dessus).

Vincent Cassel arrive dans Westworld

Bernard (Jeffrey Wright), qui désirait retourner dans le parc, a réussi à y arriver. Il va entrer en contact avec Stubbs (Luke Hemsworth) et les deux hommes vont essayer d'unir leur force pour tenter d'arrêter Dolores. Et puisqu'on parle de parc, un nouveau sera inauguré dans cet épisode. Teasé dans la scène post-générique, il immergera Maeve durant la Seconde Guerre mondiale. Le personnage campé par Thandie Newton va également rencontrer l'énigmatique méchant qu'est Vincent Cassel, à propos duquel on ne sait pas grand chose. Le peu que l'on peut voir laisse penser qu'il en sait pas mal sur le fonctionnement de ces parcs et des hôtes.

Titré The Winter Line, cet épisode s'annonce riche. Le nouveau héros interprété par Aaron Paul, Caleb, va apprendre à connaître Dolores mais il ne se signale pas plus que ça dans cet aperçu. On notera, par contre, que la bande-annonce tease le retour de William (Ed Harris) ! Pourquoi est-il là ? Quelle sera son implication dans cette histoire qui s'est reconnectée au monde réel ? Ce serait trop facile si on le savait déjà et son retour est l'un des enjeux de l'épisode qui arrive dimanche prochain sur OCS et le lendemain en France, sur OCS, en US+24.