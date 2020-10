Mank : le prochain David Fincher a son premier trailer

La fin d'année s'annonce fidèle à la première partie, avec plein de films qui ne sortiront pas sur grand écran. Un rayon de soleil sera à trouver sur Netflix avec la sortie le 4 décembre de "Mank", nouveau long-métrage de David Fincher. La plateforme vient de dévoiler la première bande-annonce.

David Fincher enfin de retour !

Il nous manquait. Pas à vous ? Le génie David Fincher n'a plus signé le moindre long-métrage depuis 2014 et l'éclatant Gone Girl. Si sa patte s'est ressentie dans quelques productions télévisuelles (Mindhunter et Love, Death + Robots), on attendait avec une impatience folle qu'il revienne aux affaires sérieuses avec un ajout à sa filmographie. Son nouveau film sera donc Mank, biopic sur Herman J. Mankiewicz, scénariste du chef d'œuvre Citizen Kane. L'histoire s'intéressera à cette personnalité - en particulier son addiction à l'alcool - lors de la conception du scénario, et ses rapports avec le réalisateur Orson Welles. Le rôle principal est revenu à Gary Oldman, acteur qu'on ne présente plus et qui ne doit plus rien prouver tant son talent est connu de tous. Pour redonner vie au célèbre réalisateur derrière Citizen Kane, Tom Burke a été choisi. Lily Collins et Amanda Seyfried complètent le casting.

Netflix a annoncé que le film sera mis en ligne le 4 décembre prochain. Bonne nouvelle, à une période où on voit tous les films très attendus passer par un report pour éviter la crise sanitaire.

Le trailer de Mank respire le cinéma à l'ancienne

Des premières images avaient déjà donné un aperçu du magnifique noir et blanc dans lequel Fincher enrobait sa mise en scène. De sa part, on n'attend rien d'autre qu'un rendu visuel exceptionnel. Le réalisateur est réputé pour être un perfectionniste qui compose avec minutie ses plans. Pour épouser encore plus le cinéma de l'époque, la bande-annonce (et donc le film, en théorie) reprend plusieurs tics visuels très connus. À commencer par la police d'écriture qui rappelle des productions d'antan. David Fincher use des codes du cinéma classique, avec des gros plans ou des effets datés comme cette surimpression de la tête du scénariste sur des numéros.

Malgré le fait que le sujet ne soit pas forcément très mainstream et puisse laisser une partie du public dans la plus pure indifférence, on ne doute pas qu'il va quand même arriver à nous captiver. On envie les quelques chanceux qui pourront voir cette douceur dans une salle obscure, car Netflix a prévu de le diffuser en novembre dans un parc très restreint. Une pirouette pour se positionner dans la future course aux Oscars.